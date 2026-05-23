Vykolejené vlaky zablokovaly hlavní železniční tah na Polsko a Slovensko

V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagony nákladního vlaku. Novináře o tom v sobotu informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Událost se obešla bez zranění. Škoda je zhruba dva miliony korun.
Nákladní vlak vykolejil v 09:00 při vjezdu na ostravské nádraží ve směru z Bohumína. „Škoda na železničním svršku byla odhadnuta na 1,5 milionu korun, na drážních vozidlech vlaku pak 500 tisíc korun. Na místě mimořádné události šetří příčiny a okolnosti jejího vzniku pět inspektorů Drážní inspekce, která zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy,“ řekl za Drážní inspekci Jan Kučera.
Na místě nehody zasahují hasiči Správy železnic. „Dva nákladní vagony vykolejily každý jedním podvozkem,“ uvedl Kavka. Vlaky mají zpoždění. České dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu mezi ostravským hlavním nádražím a Bohumínem.
