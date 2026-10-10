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Domácí

Policejní auto skončilo po pádu z Hlávkova mostu ve Vltavě

ČTK
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V Praze na Hlávkově mostě v sobotu ráno havarovalo policejní auto a spadlo do Vltavy. V autě byli dva policisté, muž a žena. Byli podchlazení, ale bez zranění, záchranáři je převezli do nemocnice. Řekli to mluvčí policie Jan Rybanský a vedoucí zdravotnického operačního střediska Jana Poštová.

(ilustrační foto)
(ilustrační foto)Foto: Jan Bezucha
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Nehoda se podle Rybanského stala kolem 08:00. Policejní auto z dosud nezjištěných příčin prorazilo zábradlí a spadlo do Vltavy. Na místě zasahovali i policejní potápěči, potopené auto jeřáb vytáhl na břeh. Podle Rybanského policie zjišťuje okolnosti nehody, tedy například i to, co nehodě předcházelo, zda třeba policejní auto někoho pronásledovalo a podobně. Čeká se také na to, až policisté, které záchranáři převezli do nemocnice, budou schopni vypovídat.

Podle Poštové nehodu viděl svědek, který skočil do vody, aby policistům pomohl. Záchranáři tak ošetřili tři podchlazené lidi. „Byli bez zranění, mimo ohrožení života,“ řekla Poštová.

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