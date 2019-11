Neprodávejte Počerady, žádali ČEZ aktivisté. Smrtkou upozornili na toxické důsledky

Doutnající makety komínů a člověk v kostýmu smrtky s kosou byli součástí happeningu, jímž zhruba tři desítky lidí v Praze protestovaly proti tomu, aby ČEZ prodal hnědouhelnou elektrárnu Počerady společnosti Se.ven Energy finančníka Pavla Tykače. Akci uspořádaly ekologické organizace Hnutí Duha, Greenpeace a Limity jsme my před budovou ČEZ.

Ekologové před vstup do budovy ČEZ položili také řadu 111 párů bot a transparent s nápisem, že toxické důsledky počeradské elektrárny mají ročně na svědomí 111 lidských životů. Vycházeli z údajů studie, kterou provedl Greenpeace.

Herec a jeden ze signatářů výzvy Zastav smrad z Počerad Vladimír Škultéty řekl, že Počerady znečišťují ovzduší nejen v Česku, ale i v okolních zemích.

Podle Jiřího Koželouha z Hnutí Duha jsou Počerady největším zdrojem emisí skleníkových plynů v Česku. "Každou minutu spálí deset tun uhlí, z toho asi 6,5 tuny úplně bez užitku proletí komínem a chladicími věžemi, protože elektrárna je zoufale neefektivní. A zbytek v podstatě pokrývá jen malou část vývozu elektřiny z České republiky," řekl.

Lukáš Hrábek z Greenpeace zmínil obavu ekologů, že v případě prodeje nebude vlastník investovat do technologií vedoucích k plnění nových emisních limitů. Připomněl snahu Tykačovy společnosti získat výjimku v limitu vypouštění rtuti pro uhelnou elektrárnu ve Chvaleticích.

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž, který od ekologů převzal petici, řekl, že názory ČEZ a ekologů na uhelnou energetiku se příliš neliší. Nejlepší platformou pro řešení postupu ohledně Počerad je podle něj uhelná komise. Dodal, že zákony platí jak pro ČEZ, tak pro Tykačovu společnost.

Prodat, nebo ne

Elektrárna Počerady je mezi Louny a Mostem a svým instalovaným výkonem pět x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let a součástí byly i dvě opce na prodej elektrárny.

První opci mohl ČEZ na základě smlouvy využít v roce 2015. Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem. O druhé opci na prodej k roku 2024 musí ČEZ rozhodnout do konce letošního roku. ČEZ chce většinu svých uhelných zdrojů odstavit do roku 2040.