Na fotbal do Maďarska míří tisíce Čechů. Očkovaní se bát nemusí, říká epidemiolog

Jan Lukeš

Tisíce českých fanoušků v neděli pocestují do Budapešti na fotbalový zápas proti Nizozemsku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to považuje za riskantní. Ti, co tam přesto pojedou, by podle něj měli dodržovat hygienická opatření a po příjezdu do Česka si nechat udělat test. Epidemiolog Roman Chlíbek se však domnívá, že očkovaní lidé by se návštěvy utkání bát nemuseli.