Na dva dny bude uzavřen tunel Cholupice na Pražském okruhu

před 1 hodinou

Na více než dva dny bude zcela uzavřen tunel Cholupice na Pražském okruhu. Uzavírka začne v pátek večer a potrvá do pondělního rána, skončit má před ranní špičkou. Důvodem uzavření tunelu je celková výměna kamerového systému. Oznámil to mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl. Uzavřený úsek budou podle něho řidiči moci objíždět v obou směrech po Chodovské radiále (ulice Brněnská a 5. května), Jižní spojce a Chuchelské radiále (Strakonická ulice). Uzavřen bude úsek mezi Exitem 3 Vestec a Exitem 10 Zbraslav od pátečních 21:00 do pondělních 04:00. "Uzavírka tunelu Cholupice bude ukončena ještě před začátkem pondělní ranní dopravní špičky," doplnil Rýdl.

autor: ČTK