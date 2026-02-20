Na děkana katolické fakulty kandiduje i Brož. Dříve byl z pozice dvakrát odvolán

O post děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy se ucházejí bývalý děkan fakulty Jaroslav Brož a církevní právník Jiří Dvořáček. Podle volební komise splňují obě kandidatury všechny náležitosti, uvedl v pátek její předseda David Bouma. Volba je plánovaná na úterý 3. března.
Fakultu nyní vede rektor univerzity Jiří Zima, od konce loňského září je v nucené správě. Tu na ni uvalilo ministerstvo školství v důsledku sporů, které na fakultě panují několik měsíců a týkají se toho, kdo ji má vést po odvolání Brože.
Brože, který vedl fakultu od května 2024, odvolala bývalá rektorka univerzity Milena Králíčková na návrh akademického senátu z funkce loni v únoru. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Rektorka však Brože odvolala loni v létě podruhé, a to na návrh nového akademického senátu. Brož se znovu bránil žalobou, té už soud odkladný účinek nepřiznal. Loni v prosinci městský soud Brožovu žalobu zamítl.
Bývalý rektor Brož kvůli svému odvolání z funkce podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, informoval koncem ledna. Je přesvědčený, že městský soud svým postupem překročil meze soudního přezkumu.
Fakulta chtěla nového děkana volit loni na podzim, Městský soud v Praze to ale akademickému senátu zakázal do doby, než pravomocně rozhodne o Brožově žalobě. Brož i Dvořáček kandidovali i v podzimní zrušené volbě, stejně jako genealog a teolog Petr Nohel.
Dvořáček je církevní právník, působí také jako církevní soudce na Metropolitním církevním soudu v Praze. Vyučuje církevní právo například na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a působí také jaké soukromý docent na Katolické univerzitě Eichstätt-Ingolstadt v Německu.
Kandidáti na funkci děkana budou mít možnost se představit při veřejné rozpravě na mimořádném zasedání fakultního senátu 24. února, volba nového děkana je naplánovaná na 3. března. Kandidáta na děkana volí Akademický senát fakulty zpravidla z řad akademických pracovníků fakulty, většinou profesorů nebo docentů.
Návrhy na kandidáta musí splňovat určité náležitosti, navržená osoba musí například povinně přiložit k návrhu svůj vlastnoručně podepsaný souhlas, strukturovaný životopis či přehled o své vzdělávací, vědecké a další tvůrčí činnosti a úvahu o poslání a perspektivách fakulty. Po zvolení kandidáta na děkana musí arcibiskup pražský, který je takzvaným velkým kancléřem fakulty, předložit Dikasteriu pro kulturu a výchovu v Římě, dříve Kongregaci pro katolickou výchovu, k církevnímu potvrzení Apoštolským stolcem jméno zvoleného kandidáta. Děkana následně jmenuje rektor Univerzity Karlovy.
Novým pražským arcibiskupem se stal dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl. Na místo Jana Graubnera ho jmenoval papež Lev XIV. Úřadu se 54letý Přibyl ujme 25. dubna.
Měli jen štěstí? NASA přiznala: Mise Starlineru opakovala stejné chyby jako Challenger
Mělo to být osm dní rutinního testu, skončilo to jako devítiměsíční drama v zajetí vesmíru. Nově uzavřené vyšetřování NASA odhaluje, že loď Starliner od Boeingu dělily od katastrofy jen drobnosti. NASA události z roku 2024 klasifikovala jako nehodu typu A, testovací let Starlineru se tak ocitl ve stejné kategorii jako katastrofy raketoplánů Challenger a Columbia, při nichž zahynulo 14 lidí.
Krčmář si na poslední položce odstřelil šanci na medaili, v "masáku" skončil šestý
Biatlonista Michal Krčmář bojoval v závěrečném závodě s hromadným startem na olympijských hrách v Itálii o medaili, po čtyřech chybách na poslední střelbě skončil šestý. Celkem musel na pět trestných kol.
ŽIVĚVláda představila novou strategii, Babiš zdůraznil změnu emisních povolenek
Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za hlavní úkol vlády vybojovat v Evropské unii změny emisních povolenek. Uvedl to při pátečním představení hospodářské strategie svého kabinetu s názvem Česko: Země pro budoucnost 2.0. Mezi nejdůležitější témata dokumentu, který vláda schválila v pondělí, zařadil také zdravotnictví či výstavbu kvůli zvýšení dostupnosti bydlení.
Válková patrně plní to, co vidí Babišovi na očích. U Turka si na to bude nutné počkat
Uplynulý týden v české politice přinesl pochybnosti o tom, jestli někteří politici jednají skutečně jen a jen podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nebo jsou spíše ovládáni – přímo či nepřímo – někým jiným. Největší pozornost v tomto smyslu vyvolala poslankyně ANO Helena Válková, která k radosti šéfa ANO Andreje Babiše zpochybnila nestrannost soudů.
ŽIVĚZmařené atentáty: Ukrajina a Moldavsko zadržely deset podezřelých, jednali na příkaz Moskvy
Bezpečnostní složky zatkly na Ukrajině a v Moldavsku deset lidí podezřelých z plánování atentátů na ukrajinské činitele, veřejně známé osoby i cizince. Podle ukrajinské prokuratury podezřelí jednali na příkaz Moskvy. Mezi možnými cíli byl i představitel vojenské rozvědky Andrij Jusov. Rusko se k obvinění nevyjádřilo.