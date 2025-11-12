Na dálnici z Prahy do Drážďan dopadli člena Hamásu. Vezl zbraně k plánovaným útokům

Podle generální prokuratury zadržela policie Burhána K. v úterý večer na dálnici A17, která je pokračováním české D8 a vede z Prahy do Drážďan. Muž narozený v Libanonu čelí obvinění z členství v teroristické organizaci.
Podle prokuratury si v srpnu letošního roku obstaral v Německu automatickou zbraň, osm pistolí značky Glock a 600 kusů munice a následně je nechal převézt do Berlína k muži identifikovaném jako Vaíl F. M., který je rovněž trestně stíhaný.
"Zbraně a munice byly zajištěny při zadržení Vaíla F. M. 1. října 2025," uvedla prokuratura. Podle ní měly sloužit k přípravě "vražedných útoků Hamásu na izraelská nebo židovská zařízení v Německu a Evropě".
Na počátku října generální státní zastupitelství v Karlsruhe informovalo, že zadrželo v Berlíně tři muže kvůli podezření z příprav teroristických útoků a ze členství v teroristické organizaci Hamás. Všichni tři jsou ve vazbě. Čelí rovněž obvinění, že sháněli zbraně pro útoky na židovské či izraelské cíle. Mezi trojicí obviněných je 36letý německý občan, který se narodil v Libanonu, 44letý německý občan narozený v Sýrii a 43letý muž narozený v Libanonu, jehož občanství nebylo na počátku října známé.
Hamás jeho zapojení popřel
Hamás už v den zveřejnění informace o zadržení tří podezřelých 1. října popřel, že by na něj muži měli jakékoli vazby. Teroristické hnutí zdůraznilo, že jeho boj proti Izraeli se omezuje výhradně na Palestinu.
V úterý zadržený Burhán K. byl ve středu převezen do Karlsruhe, kde na něj vyšetřující soudce vydal zatykač. Poslal jej zároveň do vazby, informovala agentura DPA. V souvislosti s případem dnes dánská policie v Kodani a jejím okolí prohledala objekty spojené se zadrženým mužem a jedním dalším obviněným v případu.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt dnes k případu řekl, že není jasné, zda zadržení Burhána K. bylo v tomto případu posledním opatřením. Dodal, že cíl útoku, který členové Hamásu plánovali, byl "pravděpodobně v Berlíně či jeho okolí".
Mluvčí české Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha řekl, že zadržení člena Hamásu v Německu je výsledkem výborné spolupráce BIS a německého Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, který má funkci vnitřní tajné služby. Doplnil, že podrobnosti s ohledem na aktuální vyšetřování nemůže komentovat.
Minulý týden rakouská tajná služba DSN informovala, že v souvislosti s případem tří zadržených v Německu z počátku října našla ve skladišti ve Vídni ukryté zbraně - pět pistolí a deset zásobníků. "Skrýš zbraní připisujeme zahraničně operativním strukturám teroristického sdružení Hamás," uvedla DSN. V Londýně následně policie zadržela 39letého Brita Mohammeda A., který podle ní jako člen Hamásu vyzvedl v Berlíně zbraně a převezl je do úkrytu v rakouské metropoli. Podle DSN bude vydán do Německa.