Domácí

Na dálnici z Prahy do Drážďan dopadli člena Hamásu. Vezl zbraně k plánovaným útokům

ČTK ČTK
Aktualizováno před 22 minutami
Německá policie zadržela po příjezdu z Česka člena teroristické organizace Hamás. Čelí podezření, že obstaral zbraně, které měly posloužit k útokům na izraelské či židovské objekty v Německu a jinde v Evropě. V tiskové zprávě o tom ve středu informovalo Generální spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe. Už na počátku října informovalo o zadržení tří členů Hamásu v Berlíně. Případy souvisejí.
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Podle generální prokuratury zadržela policie Burhána K. v úterý večer na dálnici A17, která je pokračováním české D8 a vede z Prahy do Drážďan. Muž narozený v Libanonu čelí obvinění z členství v teroristické organizaci.

Podle prokuratury si v srpnu letošního roku obstaral v Německu automatickou zbraň, osm pistolí značky Glock a 600 kusů munice a následně je nechal převézt do Berlína k muži identifikovaném jako Vaíl F. M., který je rovněž trestně stíhaný.

Související

Babiš odcházel od prezidenta bez nálady. Postěžoval si, co by se stalo, kdyby zemřel

Předseda ANO Andrej Babiš odpovídá v nepříliš dobré náladě na několik málo dotazů novinářů po odchodu od prezidenta Petra Pavla ve středu 12. listopadu 2025

"Zbraně a munice byly zajištěny při zadržení Vaíla F. M. 1. října 2025," uvedla prokuratura. Podle ní měly sloužit k přípravě "vražedných útoků Hamásu na izraelská nebo židovská zařízení v Německu a Evropě".

Na počátku října generální státní zastupitelství v Karlsruhe informovalo, že zadrželo v Berlíně tři muže kvůli podezření z příprav teroristických útoků a ze členství v teroristické organizaci Hamás. Všichni tři jsou ve vazbě. Čelí rovněž obvinění, že sháněli zbraně pro útoky na židovské či izraelské cíle. Mezi trojicí obviněných je 36letý německý občan, který se narodil v Libanonu, 44letý německý občan narozený v Sýrii a 43letý muž narozený v Libanonu, jehož občanství nebylo na počátku října známé.

Hamás jeho zapojení popřel

Hamás už v den zveřejnění informace o zadržení tří podezřelých 1. října popřel, že by na něj muži měli jakékoli vazby. Teroristické hnutí zdůraznilo, že jeho boj proti Izraeli se omezuje výhradně na Palestinu.

V úterý zadržený Burhán K. byl ve středu převezen do Karlsruhe, kde na něj vyšetřující soudce vydal zatykač. Poslal jej zároveň do vazby, informovala agentura DPA. V souvislosti s případem dnes dánská policie v Kodani a jejím okolí prohledala objekty spojené se zadrženým mužem a jedním dalším obviněným v případu.

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt dnes k případu řekl, že není jasné, zda zadržení Burhána K. bylo v tomto případu posledním opatřením. Dodal, že cíl útoku, který členové Hamásu plánovali, byl "pravděpodobně v Berlíně či jeho okolí".

Související

"Turisté" stříleli za příplatek i děti. Šokující soudní vyšetřování lidského safari

Sarajevo, safari, válka, ostřelovači

Mluvčí české Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha řekl, že zadržení člena Hamásu v Německu je výsledkem výborné spolupráce BIS a německého Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, který má funkci vnitřní tajné služby. Doplnil, že podrobnosti s ohledem na aktuální vyšetřování nemůže komentovat.

Minulý týden rakouská tajná služba DSN informovala, že v souvislosti s případem tří zadržených v Německu z počátku října našla ve skladišti ve Vídni ukryté zbraně - pět pistolí a deset zásobníků. "Skrýš zbraní připisujeme zahraničně operativním strukturám teroristického sdružení Hamás," uvedla DSN. V Londýně následně policie zadržela 39letého Brita Mohammeda A., který podle ní jako člen Hamásu vyzvedl v Berlíně zbraně a převezl je do úkrytu v rakouské metropoli. Podle DSN bude vydán do Německa.

 
Mohlo by vás zajímat

Svatořečení Anežky České – jiskra svobody před bouří sametové revoluce

Svatořečení Anežky České – jiskra svobody před bouří sametové revoluce
10 fotografií

Na Šumavě skoro 20 stupňů a polární záře. Pak přijde zlomový víkend

Na Šumavě skoro 20 stupňů a polární záře. Pak přijde zlomový víkend

Pavel řekl Babišovi, co chybí v prohlášení. Ocenil části o regionech či zdravotnictví

Pavel řekl Babišovi, co chybí v prohlášení. Ocenil části o regionech či zdravotnictví

Babiš odcházel od prezidenta bez nálady. Postěžoval si, co by se stalo, kdyby zemřel

Babiš odcházel od prezidenta bez nálady. Postěžoval si, co by se stalo, kdyby zemřel
domácí Aktuálně.cz Obsah Česko Německo Hamás Terorismus policie útok Izrael

Právě se děje

před 10 minutami
V Boleslavi zažil Rivalda, dnes vozí vzorky. Ve čtyři už jsem za volantem, líčí Holub

V Boleslavi zažil Rivalda, dnes vozí vzorky. Ve čtyři už jsem za volantem, líčí Holub

Když se Petra Čecha ptali, čí zakončení se nejhůře čte, řekl jméno Radim Holub. Šikovný útočník slaví padesátku a ohlíží se za pestrou kariérou.
Aktualizováno před 22 minutami
Na dálnici z Prahy do Drážďan dopadli člena Hamásu. Vezl zbraně k plánovaným útokům

Na dálnici z Prahy do Drážďan dopadli člena Hamásu. Vezl zbraně k plánovaným útokům

Člen Hamásu čelí podezření, že obstaral zbraně, které měly posloužit k útokům na izraelské či židovské objekty v Německu a jinde v Evropě.
Aktualizováno před 35 minutami
Ukrajinští ministři spravedlnosti a energetiky skončí kvůli korupčnímu skandálu

ŽIVĚ
Ukrajinští ministři spravedlnosti a energetiky skončí kvůli korupčnímu skandálu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 44 minutami
Nad Tatrou se blýská a na prsou září. Slováci ukázali nové dresy pro Milán

Nad Tatrou se blýská a na prsou září. Slováci ukázali nové dresy pro Milán

Slovenská hokejová reprezentace představila nové dresy s motivem Vysokých Tater. Poprvé je obleče na zimních hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo.
před 56 minutami

Svatořečení Anežky České – jiskra svobody před bouří sametové revoluce

Svatořečení Anežky České – jiskra svobody před bouří sametové revoluce
Prohlédnout si 10 fotografií
Svatá Anežka Česká, dcera krále Přemysla Otakara I., zasvětila život chudobě a pomoci potřebným. Založila v Praze špitál a klášter Na Františku, kde vznikl řád Křižovníků s červenou hvězdou, jediný původem český církevní řád. V jeho čele stála až do své smrti v roce 1282.
„Já i celá katolická církev stojíme na straně národa,“ řekl před šestatřiceti lety kardinál František Tomášek při slavnostní mši ke svatořečení Anežky České v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
před 59 minutami
Na Šumavě skoro 20 stupňů a polární záře. Pak přijde zlomový víkend

Na Šumavě skoro 20 stupňů a polární záře. Pak přijde zlomový víkend

Ve čtvrtek v noci mohou lidé stále na některých místech spatřit polární záři. Ve středu byla dobře vidět například v Krkonoších.
Aktualizováno před 59 minutami
Pavel řekl Babišovi, co chybí v prohlášení. Ocenil části o regionech či zdravotnictví

ŽIVĚ
Pavel řekl Babišovi, co chybí v prohlášení. Ocenil části o regionech či zdravotnictví

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy