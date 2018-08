Na dálnici D1 se u Domašova srazil mikrobus s kamionem. Pět lidí se zranilo, z toho dva těžce

před 1 hodinou

Dálnice D1 je u Domašova na Brněnsku směrem na Brno uzavřená poté, co mikrobus vrazil zezadu do kamionu. Nejméně pět lidí se zranilo, plyne z informací od integrovaného záchranného systému. Jednoho člověka musejí hasiči vyprostit z mikrobusu, uvedl jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Záchranka už transportovala dva zraněné do brněnské fakultní nemocnice. Tři další lidé se zranili lehce. Nehoda se stala kolem 16:40 přibližně na 173. kilometru ve zúženém úseku. V obou vozidlech cestovali cizinci. Místo nehody lze objet po staré silnici mezi Devíti kříži a Ostrovačicemi, uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Délka omezení provozu zatím není jasná.