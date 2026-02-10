Přeskočit na obsah
Benative
10. 2. Mojmír
Na D1 u Brna bouraly dva nákladní vozy, jeden člověk zemřel

ČTK

Dálnice D1 u Brna byla v úterý odpoledne ve směru na Ostravu asi dvě hodiny uzavřená po nehodě dvou nákladních aut. Jeden člověk při havárii zemřel, dalšího záchranáři převezli do nemocnice. Řekli to mluvčí policie David Chaloupka a záchranné služby Michaela Bothová. Před nehodou se tvořila kolona.

Nehoda náklaďáků na Šumpersku
Ilustrační foto.Foto: HZS Olomouckého kraje
Nehoda se stala kolem 14:20 na 191. kilometru, zhruba o dvě hodiny byl průjezdný levý jízdní pruh. "Nákladní vůz z dosud nezjištěných příčin zezadu narazil do druhého, jeden člověk při nehodě zemřel," uvedl mluvčí. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. V místě zasahovali i hasiči, na sociální síti Threads uvedli, že vyprošťovali jednoho řidiče.

"Jeden člověk zemřel ještě před naším příjezdem, už jsme mu nemohli pomoci. V péči jsme měli ženu, kterou jsme po ošetření převezli do nemocnice k vyloučení vážnějších zranění," uvedla Bothová.

Bezpečnost na internetu
Evropská komise představila plán na ochranu mladých před kyberšikanou

Evropská komise v úterý představila akční plán na ochranu mladých lidí před kybernetickou šikanou. Jeho součástí je zřízení celoevropské aplikace přizpůsobené pro každou zemi EU, která by pomohla dětským obětem získat přístup k linkám pomoci a hlásit případy zneužívání na internetu. Oznámila to v úterý místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
ŽIVĚTOP 09 spustila náborovou kampaň, chce získat nové členy do komunálních voleb

Opoziční TOP 09 spustila kampaň k získání nových členů a kandidátů do podzimních komunálních voleb. Zájemcům se chce otevřít prostřednictvím webu www.62000.cz, který nabízí elektronické cesty k přihlášení se k členství či jiným formám spolupráce. Číslo v názvu kampaně vychází z počtu mandátů, o které na podzim půjde. V říjnu loňského roku měla TOP 09 zhruba 1800 členů.

Alpine Skiing - Women's Team Combined Slalom
Slovenský jásot utichl. Vlhová při návratu nezvládla trať. Buďme realisté, nabádá

Téměř po dvou letech a po dvou operacích kolene se znovu objevila na lyžích v ostrém závodě a rovnou na olympijských hrách. Petra Vlhová se v úterý odpoledne představila ve slalomu týmové kombinace. Slovenská šampionka se pokusila odvrátit poslední místo, které jí ve sjezdu přisoudila parťačka Katarína Šrobová. Nepovedlo se, Vlhová slalom ani nedojela.

