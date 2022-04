Na covid stále umírá 150 lidí týdně. Je i tak lepší počkat se třetí dávkou na podzim?

I přes ustupující epidemii na covid stále umírají desítky pacientů denně. Odborníci proto radí, aby lidé z rizikových skupin neodkládali třetí dávku očkování, která před těžkým průběhem chrání. Tu stále nemá téměř 25 tisíc seniorů nad 80 let. Předejít úmrtím měl lék paxlovid, který se ale nepodařilo včas objednat. Pomoct by mohl na podzim - společně se čtvrtou dávkou.

Ve stínu války na Ukrajině se Česko dostalo ke konci další covidové vlny. Ačkoli počty nově nakažených téměř celý březen běžně překonávaly desetitisícovou hranici, v posledních dvou týdnech klesají. V tradičně nejkrizovější úterý přibylo minulý týden 6701 případů - nejméně od konce října.

"Data ukazují, že i přes 'zaškobrtnutí' v posledním měsíci, za které pravděpodobně může jednak brzké rozvolnění, jednak nastupující podvarianta omikronu BA.2, směřuje poslední vlna ke svému konci," míní Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Snižují se také čísla hospitalizovaných a zemřelých.

I nyní ovšem na covid umírají desítky lidí denně. Například v týdnu mezi 28. březnem a 3. dubnem to bylo celkem 143 lidí. Podle odborníků jde z velké části o pacienty, kteří trpí i jinými nemocemi nebo jsou ve velmi pokročilém věku. "Na druhou stranu, kdyby tady nebylo covidu, doba dožití těchto lidí by byla velmi pravděpodobně delší," upozorňuje ředitel Biologického centra Akademie věd a biochemik Libor Grubhoffer.

Čísla z nemocnic ukazují, že před těžkým průběhem nejlépe chrání očkování třemi dávkami. Obzvláště z nejohroženější skupiny seniorů nad 80 let končí na lůžkách v přepočtu na zastoupení v populaci asi tři a půlkrát častěji neočkovaní lidé než ti se třemi vakcínami.

Pouze o něco méně než vůbec neočkovaných pacientů končí v nemocnicích také lidé nad 80 let, kteří mají jen dvě dávky očkování. Lidí v této věkové skupině, kteří mají už více než pět měsíců od druhé dávky, ale ještě si nenechali podat třetí, je nyní asi 24,5 tisíce. I přes ustupující epidemii tak zůstává pokyn ministerstva stejný - lidé by se měli přihlásit na třetí dávku v momentě, kdy na ni získají nárok.

Podle expertů by neměli třetí dávku odkládat kromě seniorů také lidé, kteří jsou obézní nebo mají vysoký tlak. "Čísla nově nakažených nejsou stále ještě zanedbatelná a infekčnost varianty omikron je opravdu velká," říká Pačes. "Pokud je daný člověk rizikový nebo má rizikovou osobu ve svém blízkém okolí, tak je podání posilující dávky v dubnu ještě smysluplné," doplňuje epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar. Spíš než se nechat očkovat v létě doporučuje počkat do podzimu.

Nicméně na tom, zda by se měli lidé, kteří nespadají do některé z rizikových skupin, nechat naočkovat co nejdříve, nebo to odložit na podzim a mít tak na případnou další vlnu co největší imunitu, se oslovení odborníci neshodnou. Například podle Jana Pačese mohou nerizikoví lidé s dvěma dávkami, kteří zároveň prodělali infekci, pár měsíců počkat.

Biochemik Grubhoffer zase doporučuje, aby se na konci této vlny nechali posilující dávkou očkovat i mladší ročníky. "Počty nakažených klesají, ale přesto mezi lidmi cirkuluje koronavirus se značnou náloží," vysvětluje biochemik.

Boj s další vlnou: Paxlovid i možná čtvrtá dávka

Rizikovým skupinám měl podle původních plánů ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) už na jaře pomáhat lék paxlovid od firmy Pfizer. Odborníci o něm mluvili jako o nejúčinnější zbrani proti variantě omikron, která sníží riziko těžkého průběhu o 80 procent. V současnosti užívaný molnupiravir má oproti tomu účinnost asi jen 30 procent.

Ačkoli Česko bylo podle ministra Válka ochotné dát Pfizeru půl miliardy korun zálohy, jednání se zasekla - firma podle Válka nedokázala říct, kdy lék dodá. "Chci mít jistotu, že lék nedostaneme až v listopadu, ale už v březnu," sdělil Válek v lednu Aktuálně.cz.

Na začátku dubna ale lék stále není objednán. "Řešíme objednávku přes Evropskou komisi, ale zároveň s firmou Pfizer bilaterálně vyjednáváme podmínky smlouvy přijatelné pro Česko," říká mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. "Rádi bychom dostali lék do Česka před předpokládanou podzimní vlnou covidu," doplňuje.

Paxlovid by na podzim nemusel být jedinou novou zbraní pro boj s covidem. Některé státy již začínají podávat čtvrtou dávku očkování. V USA ji například mohou od minulého týdne využít lidé starší padesáti let, očkovat se již nechal i prezident Joe Biden. Stejně tak už další kolo očkování probíhá ve Velké Británii, Chile nebo Izraeli.

Česko zatím vyčkává. Ministr Vlastimil Válek ovšem v posledních týdnech opakovaně mluvil o tom, že plánuje proti covidu provádět pravidelné sezónní očkování, podobné jako proti chřipce. To znamená každý rok na podzim. Mluvčí resortu Jakob potvrdil, že ministr bude chtít řešit společnou očkovací strategii zemí Evropské unie v rámci českého předsednictví. Řekl také, že ministerstvo připravuje další kampaň na podporu očkování.

Podle odborníků bude na podzim třeba přeočkovat minimálně nejrizikovější skupiny. "V první řadě bude nutná pro starší a chronicky nemocné osoby, stejně tak pro těhotné a kojící ženy a pro nejbližší kontakty těchto osob," říká Maďar.

Zatím ovšem není jasné, zda bude ministerstvo čtvrtou dávku doporučovat také lidem mimo ohrožené skupiny. Molekulární genetik Jan Pačes upozorňuje, že rozhodne zejména skutečnost, zda bude i na podzim dominantní variantou covidu omikron. "Jestli se, jako již několikrát, někde znovu objeví varianta, která obejde současné protilátky, bude asi rozumné přeočkovat plošně," tvrdí.

Podle posledních studií by měla imunita po třetí dávce vydržet déle, než je tomu u druhé vakcíny. Studie britské agentury pro zdravotní bezpečnost například uvedla, že třetí dávka i po čtyřech měsících stále chrání lidi starší 65 let před hospitalizací z 85 procent, což je o šest procentních bodů méně než dva týdny po přeočkování. Asi 366 tisíc lidí, kterým v Česku již uplynulo pět měsíců od posilující dávky, by tak mělo být stále dobře chráněno.

