Na Českokrumlovsku se střetl vlak s autem, řidič vozu zemřel

ČTK

Vlak se v neděli srazil s osobním autem na železničním přejezdu mezi Holkovem a Velešínem na Českokrumlovsku. Řidič auta zemřel, uvedla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.

Vlak, vlakové a železniční přejezdy - ilustrační foto
ilustrační fotoFoto: Jakub Plíhal
Cestující ve vlaku podle Správy železnic zranění nebyli. Hasiči evakuovali 45 lidí z vlaku autobusem. Provoz vlaků je mezi stanicemi podle Českých drah přerušený, jezdí náhradní autobusy. Jde o trať mezi Českými Budějovicemi a Lincem.

Auto Škoda Fabia řídil třiašedesátiletý muž. Okolnosti nehody policisté prověřují, uvedl jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Nehoda se stala u obce Skřidla okolo 08:30. S autem se srazil expres, který jel z Prahy do Lince.

Řidič zůstal po nehodě zaklíněný v autě a byl v bezvědomí. "Svědci u něj okamžitě zahájili resuscitaci, na kterou navázaly posádky záchranářů. I přes veškerou snahu všech zasahujících muž na místě zemřel," uvedla Kafková.

Na železnici by měl být podle předpokladu drah provoz obnovený okolo poledne.

Živnost „influencer" české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.

