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Domácí

Na lince B metro srazilo ženu. Provoz už je obnoven

ČTK

Mezi stanicemi Nové Butovice a Florenc na lince B pražského metra byl ve středu dopoledne přes hodinu přerušen provoz. Ve stanici Smíchovské nádraží metro kolem 09:15 srazilo ženu. Zraněnou si do péče převzali záchranáři, řekl mluvčí policie Jan Daněk.

Metro po čtyřiceti letech
Ilustrační foto.Foto: Aktuálně.cz – Ludvík Hradilek
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Provoz metra byl podle webu dopravního podniku obnoven po 10:30. Do té doby byla mezi stanicemi Anděl a Nové Butovice zavedena náhradní autobusová doprava.

Mluvčí záchranné služby Karel Kirs sdělil, že žena ve věku kolem 70 let byla celou dobu při vědomí. Záchranáři ji ošetřili a ve stabilizovaném stavu převezli do nemocnice.

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