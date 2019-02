Na Božím Daru se zřítila střecha budovy na úpravu vody, byly na ní až dva metry sněhu

Na budově úpravny vody v Myslivnách u Božího Daru se propadla střecha pod tíhou sněhu. Před propadem se hasiči pokoušeli odlehčit střešní konstrukci a sníh z ní shazovali. Dodávku vody do Božího Daru i Jáchymova havárie nepřerušila, vlastník ale bude muset střechu zajistit.

"Kvůli havárii zasedne krizový štáb města Ostrov," řekla novinářům hejtmanka kraje Jana Mračková Vildumetzová.

"O pomoc při zajištění střechy na budově úpravny vody v Myslivnách u Božího Daru požádal provozovatel úpravny karlovarské hasiče v pondělí po poledni. Na střeše budovy ležela místy až dva metry vysoká vrstva těžkého sněhu, uvnitř objektu došlo již k částečnému propadu stropu," popsal mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Přivolaní hasiči začali sníh ze střehy odhazovat, aby konstrukci odlehčili. Byli jištěni z vysunutého automobilového žebříku. Během odklízení se část střechy propadla. "Během propadu nebyla žádná osoba uvnitř objektu. Díky zajištění se nic nestalo ani zasahujícím hasičům," doplnil mluvčí hasičů.

Podle Antonína Jágla, ředitele Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, která vodárnu spravuje, propadlá střecha poškodila část technologie vodárny, ale i bez ní bude schopna dodávat vodu podle norem. "Jsme zvyklí, že tato vodárna ve špatném počasí nefunguje, jsou zde časté výpadky elektřiny a jsme na to připravení. Pro nás to bude znamenat, že část technologie vyřadíme, ale odběratelé se nemusí obývat, že by voda nebyla," řekl Jágl.

Ocenil, že hasiči nabídli vodárenské společnosti, že pomohou budovu zajistit a stabilizovat, aby se střecha nepropadala dál. Podle Jágla budou muset vodárny následně nechat udělat zřejmě celou novou střechu, i když budova není mimořádně stará, pochází z 60. let 20. století.

Podle hasičů musí odstranění sněhu ze střechy zajistit vždy majitel objektu. Hasiči asistují, jen když hrozí nebezpečí. Zatížení střech vrstvou sněhu řeší česká národní norma, která mimo jiné zpracovává mapu sněhových oblastí ČR a odpovídající sněhové zatížení. Vrstva sněhu může podle normy působit na střechu hmotností více než 400 kg na metr čtvereční.