Naplňme sklady cisternami místo vzácných kovů, obcí bez vody přibude, požaduje Babiš

Aktualizováno před 41 minutami

Počet cisteren, které jsou v případě nedostatku vody přistavovány do obcí, je podle předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) potřeba do budoucna navýšit. Jejich další nákup doporučil v úterý předsedovi Správy státních hmotných rezerv Pavlu Švagrovi. Po úterním jednání Národní koalice pro boj se suchem také oznámil, že stát počítá s investicemi do boje proti suchu ve výši 30 miliard korun. Peníze mají proudit do propojování vodních soustav, prohlubování vrtů a studen.

"V minulých měsících bylo zhruba 16 obcí zásobováno cisternami a ještě přes zimu takových obcí bylo pět," řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Obce, které jsou závislé pouze na vrtech a studních, jsou v případě nedostatku vody odkázány na vodu z přistavených cisteren. Podle ministra se počet takových obcí může do budoucna výrazně zvýšit. V úterý si proto předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr vyslechl doporučení, aby úřad pořídil další cisterny a místo nich se zbavil přebytečného majetku. "Já jsem tady panu předsedovi doporučil, aby si nakoupil víc těch cisteren. Už delší dobu apeluji na ministra nebo ministryni průmyslu a obchodu, abychom se podívali na ty naše státní hmotné rezervy, jestli tam nemáme věci jako vzácné kovy, které nepotřebujeme, a právě těch cisteren bychom potřebovali víc," sdělil Babiš. Usnadnit situaci obcím, které bojují se suchem, by měly vládou plánované investice. V rámci národního investičního plánu by měly finance plynout do propojování vodních soustav a prohlubování vrtů i studen. "Celkem na to počítáme v příštích deseti letech 24 miliard. Na obnovu vodovodů počítáme šest miliard," oznámil Babiš. Situace se rok od roku zhoršuje Podle ministrů je letošní situace se suchem podstatně horší než loni a ani prognóza srážek podle nich není příznivá. "Musíme si přát, aby hlavně další zima byla bohatá na srážky," řekl Babiš. Brabec připomněl, že Česká republika je, co se týče množství vody, závislá pouze na srážkách. "Musíme se spolehnout na tu vodu, která napadne, nasněží, naprší na území naší republiky," řekl ministr životního prostředí. Půlka Dešťovky je pryč. O dotaci na lepší využití vody žádají čtyři tisíce domácností číst článek Také vyzval občany, aby čerpali dotace na zadržování dešťové vody. Z Dešťovky se zatím podařilo ministerstvu podpořit 4400 projektů za 200 miliard. Kromě občanů mohou čerpat dotace z programu takzvané Velké dešťovky také obce, úřady nebo školy. Máme vodu na tři roky sucha Významnou roli v období sucha sehrávají vodní nádrže. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) oznámil, že významné vodní nádrže mají momentálně vody dostatek a dokázaly by svými zásobami pokrýt i tři suché roky. I přesto ministerstvo hledá vhodné lokality, kde by další nádrže mohly vzniknout. Momentálně má vytipovaných 49 míst, kde by mohly být vybudovány nádrže. Ty by měly zachytávat vodu nejen pro vodárenské účely, ale také pro další hospodaření s vodou. Sucho i povodně mohou přijít kdykoliv, nepobýváme v krajině, ztratili jsme selský rozum, jsme nepoučitelní, říká ekolog David Pithart | Video: DVTV, Martin Veselovský | 16:57