Myslivci pokračují kvůli africkému moru v lovu divočáků. Za přemnožení zvěře mohou i pole s řepkou

I přes intenzivní lov divočáků se nepodařilo jejich počet výrazně snížit. Myslivci jsou motivováni i finanční odměnou. V oblasti zamořené africkým morem prasat je to i osm tisíc korun.

Zlín - Myslivci ve Zlínském kraji pokračují v intenzivním lovu divočáků, který souvisí s africkým morem prasat. Nebezpečná nákaza se na Zlínsku poprvé objevila před rokem. Zástupci mysliveckých sdružení, které ČTK oslovila, se shodli, že k odlovu černé zvěře motivuje jejich členy i vyplácení zástřelného, které v zamořené oblasti činí 8000 korun.

"Nasazení myslivců bylo veliké. Pořád v tom epicentru jsme ti, kteří lovíme a posíláme to do kafilérky. Pravdou je, že jakýsi peníz z toho je, ale myslivost děláme také proto, abychom se mohli pochlubit svými výsledky i v té kuchyni. Každý myslivec je rád, když už něco uloví, že má kvalitní zvěřinu," uvedl předseda Okresního mysliveckého spolku ve Zlíně Zdeněk Hluštík. V zamořené oblasti nadále platí zákaz konzumace masa ulovených divokých prasat.

I přes vysoké počty odstřelených divokých prasat na Zlínsku se podle Hluštíka rodí v současné době nová generace černé zvěře. "Je pravdou, že do té střední věkové skupiny bylo dost hrábnuto, to znamená, že lončáci i velké silné kusy byly odloveny. Jejich stav dostal na frak. Pořád je tady divočáků ale hodně, takže nejásejme předčasně," řekl Hluštík.

Lovu divočáků se nadále věnují například myslivci v Lukově, který leží v zamořené oblasti. Přesto se podle starosty obce a předsedy Mysliveckého spolku Lukov-Vlčková Jiřího Jangota (NK) nepodařilo populaci černé zvěře snížit dostatečně. "V tuto dobu se prasata z Hostýnských vrchů tlačí zpět do řepky, obilí. Už je to zajímá, už jsou tady," řekl ČTK Jangot. Lidé podle něj navíc nerespektují zákaz vstupu do lesů, který je jedním z opatření proti možnému dalšímu šíření choroby. Kdyby rostly houby, bylo by to prý ještě horší.

Podle předsedy Okresního mysliveckého spolku ve Vsetíně Michala Zubíčka představovalo vypuknutí afrického moru prasat radikální zásah do hospodaření v mnoha honitbách. Práce jejich členů je kvůli němu podřízena likvidaci přemnožených divočáků. "Chlapi udělali maximum pro to, aby se zredukovaly stavy černé zvěře. Hodně pomohlo i zástřelné, pro myslivce je motivující. Náklad na ulovení jednoho divočáka je kolem 5000 až 6000 korun, když se spočítá benzin, vnadění, krmení a strávený čas," uvedl Zubíček.

Tisíce zastřelených divočáků

Zatímco od dubna 2016 do března 2017 ulovili myslivci na Vsetínsku, které leží mimo zamořenou oblast, zhruba 1000 divočáků, od loňského dubna do letošního března už to bylo 2340 divokých prasat. "Přemnožení divočáci likvidují srnčí a drobnou zvěř. Jsou jako vysavač, jdou po honitbě a zlikvidují prakticky všechno živé. Třeba u srnčí zvěře jsme na polovičních stavech než ještě před několika lety," řekl Zubíček.

Za nekontrolované množení divočáků podle něj však nemohou pouze myslivci, ale také dotační politika v zemědělství, kvůli které vznikají obrovské lány průmyslových plodin, především kukuřice a řepky. Pro divoká prasata totiž představují snadný zdroj obživy.