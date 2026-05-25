„Myslí si, že je ve vládě. Není.“ Babiš nezvykle tvrdě setřel Okamuru

Premiér Andrej Babiš (ANO) si v pondělí veřejně rýpl do koaličního partnera tak tvrdě, jak už dlouho ne. Šéfa SPD Tomia Okamuru uzemnil kvůli jeho slovům o vyjednávání s Bruselem a vzkázal mu, že si zřejmě stále myslí, že sedí ve vládě. Jenže nesedí, řekl předseda vlády.
Premiér reagoval na Okamurovo tvrzení v CNN Prima NEWS, že vyjednává s Evropskou komisí o výjimkách z dočasné ochrany pro ukrajinské muže v produktivním věku.
„Pan Okamura, já nevím, co vyjednává. On si to stále plete… myslí si, že je ve vládě. Není ve vládě,“ prohlásil Babiš před novináři. A ještě přitvrdil. Pokud podle něj někdo bude s Bruselem jednat, nebude to Okamura.
„Pokud někdo bude vyjednávat, tak to bude ředitelka odboru, paní Novotná z ministerstva vnitra,“ dodal premiér.
Že mezi oběma politiky delší dobu probublává napětí, se v kuloárech mluví už déle. Sem tam padlo veřejné popíchnutí, jindy zase narážka. Takto otevřeně a zostra ale Babiš do svého koaličního partnera ještě nešel.
Naposledy to mezi ANO a SPD zaskřípalo minulý týden. Okamura nejprve kritizoval přijetí Američana s podezřením na ebolu do pražské Bulovky a tvrdil, že o celé věci vláda ani nehlasovala.
Krátce předtím přišel spor kolem výběru nového náčelníka generálního štábu. Ministr obrany za SPD Jaromír Zůna prosazoval jiná jména – Babiš ale údajně Okamuru obešel a kabinet nakonec kývl na Miroslava Hlaváče, podporovaného premiérem.
Zůna hlasoval proti, za odmítavý postoj ho později Okamura chválil, protože SPD Hlaváče na tomto postu nechce. „Pan ministr Zůna hlasoval správně a po dohodě se mnou, SPD s panem Hlaváčem nesouhlasí. Říkal jsem to i premiérovi, věděl o tom dopředu,“ uvedl předseda Poslanecké sněmovny pro Radiožurnál.
Politolog: Zatím se nedrží pod krkem
Podle politologa Milana Školníka i přes napětí zatím není důvod mluvit o rozkolu. Babišův výrok podle něj spíše ukazuje na dlouhodobé tření kolem toho, jak oba politici komunikují navenek.
„Ten argument je vlastně pravdivý, Babiš jen konstatoval skutečnost,“ řekl Aktuálně.cz Školník. Připomněl, že Okamura sice vede jednu z koaličních stran, členem vlády ale není. Podle něj může premiéra štvát, že šéf SPD často komentuje věci dříve, než se na nich kabinet definitivně domluví. „Tomio Okamura to zkrátka nevydrží do tiskové konference vlády a říká věci novinářům dříve, navíc si je interpretuje po svém,“ dodal.
Právě v tom podle politologa leží hlavní problém. Premiér si podle něj představuje komunikaci vlády výrazně disciplinovaněji a podobné samostatné výstupy koaličních partnerů mu vadí. „Zatím bych v tom nic víc nehledal,“ míní Školník.
Napětí mezi ANO a SPD podle něj zároveň souvisí i s tím, že se Okamurova strana snaží vedle dominantního hnutí ANO nezmizet z veřejného prostoru. „Je tu potřeba se odlišit, aby SPD v rámci vlády neupadla v zapomnění,“ popsal politolog. Podobné veřejné střety tak podle něj mohou být i součástí politické strategie.
Školník zároveň připomíná, že ve srovnání s minulými kabinety působí současné spory ještě relativně mírně. „Když to srovnám s předchozí vládou, kde bylo pět partnerů a pak vypadli Piráti, tam mohli mít rozpory mnohdy větší než teď,“ uvedl. Připomněl také někdejší menší koaliční strany jako Věci veřejné nebo Zelené, které podle něj držely své silnější koaliční partnery „pod krkem“. „A jak to vypadalo. To tady naštěstí nevidíme,“ dodal.
Nic dle něj nenasvědčuje tomu, že by šéfové vládních hnutí mířili k roztržce. „Jen si vymění názory, ale že by byla koalice nesourodá nebo nejednotná, to tam vůbec nevidím. Stále funguje. Navíc je ještě opravdu moc brzo,“ uzavřel.
