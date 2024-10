Géryk: Zásluhy jsou fetiš světa. Neúspěšní zahořkli vůči elitám, úspěšní je přehlíží

„Meritokracie by měla klást minimum překážek tomu, aby se každý dostal na společenskou pozici, na kterou se nejvíce hodí. To by mělo vést k celkovému bohatnutí společnosti,“ říká politolog Jan Géryk, který byl hostem moderátorky Josefíny Formanové ve filozofickém podcastu Mysli a žij! Proč praxe pokulhává za ideálem?

Video: Josefína Formanová