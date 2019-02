Myslela to dobře, ale špatně to řekla, hájí Babiš výroky Novákové o drahých datech

Výrok ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO) ohledně ceny mobilních dat není důvodem k zásadním krokům, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz, zda Novákovou odvolá. Vyjádření ministryně v nedělním pořadu 168 hodin České televize, že data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí a Češi spíš hledají připojení k wi-fi sítím, považuje za nešťastné.

"Každý občas máme nějaké nešťastné výroky. Určitě to není důvod, aby se teď stalo něco zásadního," řekl Babiš, který je momentálně v Jeruzalémě, na dotaz ohledně možného odvolání Novákové. "Mě mrzí to její vyjádření, protože ona to možná myslela dobře, ale špatně to řekla," řekl Babiš. "Považuji to za nešťastný výrok, já jsem to dementoval," doplnil.

Nováková v ČT uvedla, že vybudování mobilních sítí stálo operátory miliardy korun a data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí. "My potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. A to je jedna z cest, která ke zlevnění dat povede," řekla Nováková.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) po pondělním jednání vlády uvedla, že Nováková popsala informace v médiích za vytržené z kontextu a plánuje k věci vydat stanovisko. Ministerstvo v pondělí médiím poslalo tiskovou zprávu, v níž popisuje kroky, které činí pro snížení cen datových služeb. K výrokům se však ministryně nevrátila.

Čekání na čtvrtého operátora

Boj proti předraženým datům považuje Babiš za důležitý, s operátory se prý pravidelně setkává. "Priorita je, aby měli naši lidé stejné tarify, jako je to běžné v Evropě. Je otázka toho čtvrtého operátora, jestli bude schopen vybudovat takovou infrastrukturu, aby byl konkurenceschopný," poznamenal premiér.

Čtvrtého mobilního operátora by mohla do ČR přivést chystaná aukce kmitočtů 700 MHz a 3,5 GHz pro rychlé mobilní sítě 5G. Nový operátor by měl mít v soutěži podle záměru Českého telekomunikačního úřadu vyhrazenou třetinu kmitočtů v pásmu 700 MHz. Navíc mu budou muset ostatní operátoři poskytnout národní roaming do doby, než postaví vlastní síť.

Z analýzy společnosti Point Topic za třetí čtvrtletí roku 2018 vyplývá, že Češi platí za jeden gigabyte (GB) stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE nejvíce v Evropě. V průměru je vyjde na 6,5 dolaru. Následuje Španělsko a Nizozemsko s cenou přes pět dolarů, naopak nejméně jeden GB stojí ve Finsku, Švýcarsku a Rakousku, a to kolem deseti centů.

