Ten kámen mi dal někdo do ruky. Slávisté i sparťani se spojili a šli na Kliniku, vyváznou bez trestu

Od napadení Autonomního sociálního centra Klinika na pražském Žižkově uplynul rok. Skupina fotbalových výtržníků tehdy na budovu, kde bylo skoro dvacet lidí, házela kamení, kusy dlažebních kostek a dvě světlice, které zapálily vybavení v přízemní hale. Policie sice velkou část účastníků identifikovala, ale případ nakonec po několikaměsíčním vyšetřování odložila. Redakce Aktuálně.cz zná podrobnosti a zrekonstruovala, jak radikální fanoušci napadení provedli.

Praha – Hynek a Filip před rokem kolem osmé hodiny večer utíkali od Autonomního sociálního centra Klinika v Praze. Známý žižkovský squat v tu chvíli již hořel poté, co na něj kameny a světlicemi zaútočili fotbaloví fanoušci Sparty, Slávie i Bohemians. K incidentu došlo před rokem, policie případ dlouho vyšetřovala, ale nakonec ho odložila, přestože v té době incidentu bylo uvnitř centra osmnáct lidí, které mohl oheň zranit. Kriminalisté zkrátka nedokázali, kdo konkrétně který kámen či světlici hodil, a princip kolektivní viny česká justice neuznává.

Redakce Aktuálně.cz zná podrobnosti z vyšetřování a zrekonstruovala, jak radikální fanoušci napadení provedli. Rowdies spojila nenávist k uprchlíkům a část z nich patří extrémní pravici. Jeden měl například tetování se symbolem neonacistické skupiny Skrewdriver.

Prchající muži Hynek a Filip patří do tvrdého jádra Sparty. Na útěku od Kliniky se ukryli mezi domy, aby unikli pozornosti policie. Hlídka je přesto vzápětí chytila. Byli ještě zadýchaní a zpocení. Pro vyšetřovatele se stali jednou z mnoha stop, díky kterým postupně dokázali identifikovat téměř všechny útočníky. Jak se ukázalo, kvůli napadení Kliniky se i jindy znepřátelení příznivci Sparty a Slavie spojili. Pětadvacetiletý Hynek a o tři roky mladší Filip si po sms domluvili schůzku nedaleko stadionu FK Viktoria Žižkov.

"Pochopil jsem ze zprávy, že se bude jednat o nějakou fotbalovou bitku se slávisty," řekl později Filip policii. K bitce, kterou Filip očekával, nedošlo. Místo toho spolu se skupinou asi dvaceti slávistů a sparťanů nasedli na tramvaj směřující k parku Parukářka v sousedství Kliniky. "Mezi fanoušky jsem viděl jednoho, myslím, že fandí Slávii, se kterým bych si rád vyřídil jeho předchozí jednání vůči mé osobě," odpovídal Hynek na otázku kriminalistů, proč se ke skupině přidal.

Ten den se v Praze konala celá řada demonstrací, během nichž spolu fotbaloví fanoušci komunikovali prostřednictvím Facebooku nebo aplikace WhatsApp (třeba přes YF CHAT). Vyšetřovatelé tak i díky záznamům mobilních telefonů či pouličních kamer dali dohromady jména velké části útočníků. Navíc část těchto fotbalových chuligánů byla ten den odpoledne u potyčky mezi pravicovými a levicovými radikály v Thunovské ulici, policie tak o pohybu extrémistů po městě věděla.

Policie vyšetřování útoku na Kliniku odložila "Kriminalistům podařilo ztotožnit valnou většinu 'útočníků'. Detektivové dělali maximum, aby celou událost objasnili. Nicméně v průběhu prošetřování se policisté dostali do takzvané důkazní nouze, a to především proto, že v takovýchto případech nelze stíhat paušálně celou skupinu, ale 'pouze' konkrétní jednotlivce. K samotnému útoku se v rámci prošetřování doznala jedna osoba, avšak takovým způsobem, že její jednání bylo možné kvalifikovat pouze jako přestupek proti veřejnému pořádku. Bohužel stopy a důkazy na místě znehodnotil jednak následný požár, ale také sami poškození neodbornou manipulací, což je další podstatný fakt, který byl jednoznačně na újmu prošetřování." Tomáš Hulan tiskový mluvčí pražské policie

Zatímco Hynek a Filip se k výtržníkům připojili u stadionu Viktorie, část fotbalových rowdies se sešla chvíli předtím na Hlavním nádraží. "Nevím, proč jsem za nimi jel. Asi si zablbnout. Prostě jsem si myslel, že se pojede na levoty. Prostě levičáci, hnutí Antifa a podobě," vysvětloval například sparťan Mikuláš, proč skupinu následoval z Hlavního nádraží na Žižkov. O tom, že by se mělo jednat o útok na Kliniku, prý netušil.

"Na Parukářce se objevila skupina asi patnácti lidí, kteří na sobě měli bílé kukly. Jména neznám, jen tuším, že by se mohlo jednat o příznivce Slávie," řekl Filip. Podle něj následující akci řídily "bílé kukly".

Z výpovědí několika účastníků plyne, že v žižkovském parku se sparťané a slávisté zastavili. "Kolem mě začali někteří lidé sbírat kameny, někdo za mnou přišel, dal mi do rukou taky kámen," líčil události Martin, který se věnuje bojovým sportům. Slávista Lukáš si při výpovědi vzpomněl, že mu kdosi nasypal hrst kamenů do rukou. Ostatní se vyzbrojovali klacky. "Část skupiny seběhla ke Klinice, naházeli tam kameny, někdo hodil světlice, ty tam zapálily nějakou záclonu. Já jsem se sebral a šel pryč. Bál jsem se, že budu mít problém," popisoval další dění David, příznivec Bohemians.

My jsme nic neházeli

Ti, které policie identifikovala, říkali v zásadě to samé. Sami na Kliniku nic neházeli, ani kameny, ani světlice. A potom, co slyšeli řinčení skla a zahlédli oheň, utekli. Nikdo z nich neřekl, kdo házel – prý pod kuklami a kapucemi nikoho nepoznali. Jeden z vyslýchaných sparťanů sice přiznal, že měl ten den v Praze světlice, ale policistům líčil příběh, jak mu igelitku se šesti kousky pyrotechniky neznámý muž ukradl na toaletě během odpoledních demonstrací.

Dnes uplynul rok od útoku na Kliniku. Už víme, že kameny a dýmovnice házeli neonacisté, protože policie provedla překvapivě důkladné vyšetřování a jeden člověk se dokonce k útoku přiznal. Ten ale dostal jen přestupek a s tím se policie spokojila a dál už ve vyšetřovanání nepokračovala. Tento postup policie a státních zástupkyň nás zaráží o to víc, když ho porovnáme např. s postupem v kauze anarchisty Igora Ševcova. Ten za čin, který nespáchal, seděl tři měsíce va vazbě. Po útoku jsme zaznamenali silnou podporu veřejnosti a dokonce některých vrcholných politiků. Pro úředníky ÚZSVM to byl ale paradoxně důvod označit Kliniku za bezpečnostní riziko a neprodloužit jí smlouvu. Přes všechno pohoršení politiků a političek nad útokem zní postoj oficiálních institucí jasně: neonacistické násilí se vyplácí. Klinice byla zrušena smlouva, zatímco útočníkům se nic nestalo. (foto : Naše Slovensko ) Zveřejnil(a) Autonomní sociální centrum Klinika dne 06. Únor 2017

Světlice prý nesl na pochod proti uprchlíkům. "Asi jsem to chtěl udělat zajímavější," řekl kriminalistům fanoušek Sparty Jan a dodal, že se incidentu na Klinice nijak neúčastnil. Po loňských únorových demonstracích si na Hlavním nádraží koupil lahvové pivo, sedl na vlak a jel s kamarády domů. Na policii však musel dvakrát, protože původně tvrdil, že 6. února 2016 v Praze vůbec nebyl. A proč změnil výpověď? "Protože jsem debil," vysvětloval kriminalistům.

Policie případ vyšetřovala pro podezření ze spáchání trestných činů obecného ohrožení, výtržnictví a poškození cizí věci. Nakonec jej odložila. Oheň a kameny na budově centra napáchaly škodu 70 tisíc korun. Redakce oslovila několik mužů, kteří se loňského incidentu účastnili. "Nechci se k tomu vracet. Je to špatná zkušenost," uvedl Filip. Jeho kamarád Hynek to odmítl jakkoli komentovat. Mikuláš popřel i to, že u Kliniky tehdy byl. "Pro mě je to historie. Byla to mladická nerozvážnost, proto to už nechci řešit," odpověděl na otázky Martin.

