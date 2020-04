Mynářovu zabijačku prověřuje policie i veterináři. Rychlotesty prý získali od lékařky

Okolnosti týkající se zabijačky, kterou v pátek ve své restauraci v Osvětimanech na Uherskohradišťsku uspořádal hradní kancléř Vratislav Mynář, prověřují policisté. O výsledcích budou informovat krajskou hygienickou stanici jakožto správní orgán příslušný k projednání případného přestupku. Okolnosti zabijačky prověří i veterináři, protože dostali podnět.

O zabijačce pořádané během vyhlášeného nouzového stavu, kdy jsou hromadné akce zakázané, informoval o víkendu server Blesk.cz. Napsal, že se jí zúčastnilo šest lidí včetně osvětimanského starosty Aleše Pfeffera (za SPOZ). Krajští hygienici zabijačku neměli nahlášenou.

Podle Venduly Ševčíkové z Krajské hygienické stanice ve Zlíně nepodléhají povolení hygieniků akce v uzavřeném okruhu osob žijících ve společné domácnosti.

"Pokud existuje podezření, že by soukromou zabijačku mohly navštívit osoby zvenčí, to jest osoby mimo společnou domácnost včetně nejbližších příbuzných, a tím porušit mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které spočívá v omezení volného pohybu osob vyjma nezbytně nutných případů, je povinností Policie ČR tuto skutečnost prověřit a posoudit, zda nedošlo ke spáchání přestupku," uvedla Ševčíková.

Veterináři podle Petra Majera za Státní veterinární správy ověřili v centrální evidenci zvířat, že v obci jako chovatel žádná osoba s příjmením Mynář nefiguruje. Porážku ale podle Blesku organizoval kancléřův švagr. Ohláška domácí zabijačky předem není nutná, ale kvůli podnětu se případem budou zabývat. Maso ze zabitého zvířete se nesmí prodávat, maso a orgány z domácí porážky jsou pro vlastní spotřebu chovatele, výslužku můžou dostat i osoby blízké.

Podle Mynáře prase přestalo žrát

Blesk napsal, že podle Mynáře prase přestalo žrát a hrozilo, že uhyne. O uplynulém víkendu kancléř také uvedl, že účastníkům páteční zabijačky nechal provést rychlotesty na přítomnost koronaviru. Všichni přítomní na zabijačce podle něj měli roušku.

Starosta Pfeffer řekl serveru Seznam Zprávy, že si podle zákona nastudoval, že když prase nežere a mohlo by pojít, v úzkém kruhu a za přísných hygienických podmínek lze ho usmrtit i za nouzového stavu. "Vydal jsem rozhodnutí, že je možné prase střelit," uvedl.

Na manipulaci s prasetem je podle něj potřeba víc lidí. "Když chcete usmrtit dvěstěkilové zvíře, potřebujete několik lidí, to zvíře má děsnou sílu. Já vím, že teď máme v Česku milion odborníků na porážku a chov prasat, ale věřte mi, že to není jen tak. Čtyři lidé jsou minimum," uvedl. Rychlotesty na koronavirus pro účastníky podle něj nezajistila prezidentská kancelář, ale lékařka z Kyjova. Dopoledne jej vyslechla policie.

Použití rychlotestů nebylo standardní, řekl Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v té souvislosti podle serveru iRozhlas uvedl, že pokud nebyl dodržen zákon, budou to muset hygienici Zlínského kraje řešit. Podle ministra použití rychlotestů nebylo v případě účastníků zabijačky úplně standardní.

Nouzový stav zatím platí do konce dubna. Lidé by měli vycházet z domovů jen v nezbytných případech, například do práce, pro potraviny nebo léky, povoleny jsou také vycházky do přírody a městských parků. Od ostatních si má člověk udržovat alespoň dvoumetrový odstup, mít zakrytý nos i ústa a pohybovat se maximálně po dvou, pokud nejde například o členy jedné domácnosti.