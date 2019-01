Mynář zkoušel ovlivnit soudce. Naznačil, jaké rozhodnutí by chtěl Zeman, říká Šimíček

Hradní kancléř Vratislav Mynář se opakovaně pokoušel ovlivnit rozhodování klíčových soudců. Podle zjištění týdeníku Respekt kontaktoval soudce Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, zjišťoval u nich informace k důležitým případům a říkal jim, jaký výsledek by si přál prezident Miloš Zeman.

Mynář se například sešel se soudcem Ústavního soudu Vojtěchem Šimíčkem a probíral s ním služební zákon, s nímž nesouhlasil prezident Miloš Zeman. "Vláda udělala jednu chybu, že podlehla panu Kalouskovi a zku***la služební zákon," kritizoval návrh v roce 2014 prezident.

Poté, co zákon prošel parlamentem, Zeman ho vetoval a poslanci museli dát dohromady sto jedna hlasů, aby prezidenta přehlasovali. Hrad na to reagoval podnětem k Ústavnímu soudu, kde žádal zrušení zákona.

Právě v té době Mynář požádal o schůzku s Šimíčkem. Podle informací Respektu z justičních kruhů kancléř po soudci chtěl, aby na plénu soudu prosazoval úplné zrušení zákona nebo alespoň některých jeho pasáží. "Kancléř Vratislav Mynář na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo," potvrdil Respektu Šimíček. Ústavní soud však Zemanovu přání nevyhověl.

Bývalí hradní kancléři považují jednání Mynáře, který již několik let působí na Hradě bez prověrky, za bezprecedentní. "Že bych dělal něco takového, to si nedovedu představit, je to něco neuvěřitelného. Vypadá to jako vytváření určitého tlaku na soudce," řekl Respektu například někdejší kancléř Václava Havla Luboš Dobrovský.