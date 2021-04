Do Mynářovy kauzy se vložil vrchní žalobce Ištvan, jeho lidé mohou stíhání zrušit

Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář hraje o to, aby skončilo jeho trestní stíhání. Policie ho obvinila kvůli údajnému dotačnímu podvodu při budování penzionu. Mynář se obrátil na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, aby prověřilo postup dozorového žalobce. Jedním z výstupů prověrky může být zrušení stíhání. Kancléř je obviněný z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU.

Podstatou kauzy je šestimilionová podpora z evropských fondů, kterou v roce 2011 poskytl Mynářově firmě na projekt penzionu v Osvětimanech Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Nemovitost patří spolku Chřibák, jenž na stavební práce získal už o tři roky dříve příspěvek od ministerstva školství (MŠMT). Obdržel 13 milionů korun. V žádosti o peníze z evropských zdrojů však Mynář podporu ze strany MŠMT zamlčel.

Kriminalisté šéfa prezidentské kanceláře letos v únoru obvinili z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Mynář proti zahájení trestního stíhání podal stížnost, kterou měl vypořádat dozorový žalobce z Krajského státního zastupitelství v Brně Martin Malůš. S rozhodnutím však musí počkat.

Mynář poté požádal o dohledovou prověrku Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které vede Ivo Ištvan. Dohled slouží k tomu, aby nadřízené státní zastupitelství přezkoumalo postup dozorového žalobce. Výstupem má být, zda trestní řízení probíhalo podle zákona a v souladu s důkazy. V pravomoci Ištvanových lidí je i případ rovnou uzavřít. Dohled provádí jeden z olomouckých řadových státních zástupců.

Dozorový žalobce je ze hry

"V obecné rovině je možné i to, že o stížnostech v trestní věci, které se vedou na krajském státním zastupitelství, může rozhodnout nadřízená instance, což je vrchní státní zastupitelství," sdělil Aktuálně.cz náměstek olomouckých vrchních žalobců Pavel Komár k dohledu, na nějž upozornil Český rozhlas. Jedním ze scénářů rozhodnutí o stížnosti může být i zrušení trestního stíhání.

Zda se tímto směrem stočí i Mynářova kauza, nelze nyní odhadovat. Nicméně kancléř žádá olomoucké žalobce právě o to, aby jeho stížnost posoudili oni, nikoliv dozorový žalobce Malůš. "Jedna z dohledových námitek byla i ta, abychom rozhodovali o stížnosti my. Podle obviněného ve věci vůbec nemělo rozhodovat dozorové státní zastupitelství z důvodu funkční nepříslušnosti," podotkl Komár.

Vrchní žalobci v rámci dohledu musí zjistit okolnosti, za jakých policie začala Mynáře stíhat. Pokud dal pokyn k jeho obvinění přímo dozorový žalobce Malůš, případně s ním vyslovil souhlas, skutečně by neměl kancléřovu stížnost vyřizovat. Nebyl by nestranný. Na každý pád je do ukončení dohledu státní zástupce Malůš ze hry.

"Dokud nebude věc Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci přezkoumána, nemůžu ve věci dál konat," potvrdil Malůš Aktuálně.cz. Spis už ani nemá k dispozici. "Minulý týden," odpověděl na dotaz, kdy materiál putoval do Olomouce. Dohledová prověrka se má podle zákona uzavřít do dvou měsíců. "Pokud tomu nebrání nějaké závažné důvody, což se občas stává, ale zpravidla se to stihne," zmínil náměstek olomouckých vrchních žalobců Pavel Komár.

Mynářův nezvyklý krok

Podnět k dohledu je vyjádřením Mynářovy celkové nedůvěry k brněnským krajským žalobcům. Obviněný zpravidla o prověrku nežádá ještě předtím, než se vyřídí jeho stížnost proti zahájení stíhání. "Nebývá to obvyklé, ale obviněný na to má právo, tak toho využil," řekl Aktuálně.cz mluvčí brněnských žalobců Hynek Olma.

"Je běžnější, že podnět k výkonu dohledu podávají obvinění až po rozhodnutí o stížnosti proti zahájení trestního stíhání. Tam je to logické, protože obviněný může říct, že dozorový státní zástupce se nevypořádal s tou či onou námitkou," řekl k tomu Aktuálně.cz prezident Unie státních zástupců Jan Lata, který působí na Nejvyšším státním zastupitelství.

"Případ je od počátku účelový a mediálně živený. Od samého počátku se jedná o uměle vykonstruovanou kauzu, která má politický podtext. Nenechám se zastrašit a ke své obraně využiji všech možností, které mi český právní systém poskytuje," reagoval kancléř Mynář na své obvinění v prohlášení, jejž 11. února zveřejnil web Pražského hradu.

Mynář v minulosti tvrdil, že k penzionu nikdy neměl majetkový vztah. Prohlásil to třeba ve videu z 10. června 2019. "Nikdy nepatřil ani mně, ani žádné z mých firem, jak lživě tvrdí některá média v čele s Českou televizí," uvedl. Pořad Reportéři ČT však letos v únoru doložil, že kancléř penzion v letech 2012 až 2015 vlastnil prostřednictvím své firmy Clever Management. Mynář zápis v katastru nemovitostí vysvětloval údajným pochybením zaměstnance.

Dvě dotace na jedno místo

Původní příspěvek od ministerstva školství získal spolek Chřibák, jejž založilo několik kancléřových známých z Osvětiman na Uherskohradišťsku, kde má Mynář trvalé bydliště. Jedním za zakládajících členů spolku byl také on. Za 13 milionů měl spolek vybudovat sportovní ubytovnu včetně fotbalového hřiště a jeho zázemí. Projekt se však nedokončil.

Hrubou stavbu spolek pronajal Mynářově firmě Clever Management. Nezisková organizace Transparency International však upozornila, že převod nemovitostí je proti pravidlům státní podpory. Clever Management následně požádala ROP Střední Morava o šest milionů na vybudování penzionu s wellness centrem. Neuvedla však, že na stejnou nemovitost už plynuly peníze od státu.

Podle Transparency International byl proti pravidlům i tento postup, organizace kvůli tomu na jaře 2019 podala trestní oznámení. Loni v březnu Seznam Zprávy upozornily, že po vlastní prověrce žádá ROP Střední Morava po Mynářovi peníze zpět. Jeho firma si však subvenci ponechala. "Protože jsem si na sto procent jistý, že pravda je na naší straně," řekl serveru kancléř.

Spolu s ním původně obvinila policie i jeho firmu Clever Management. Dozorový žalobce Malůch však krátce poté její stíhání zrušil. "Důvodem zrušení je skutečnost, že zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nebyl účinný v době, kdy k údajnému trestnému činu mělo dojít," uvedl k tomu Mynářův advokát Lukáš Trojan.