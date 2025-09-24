Mynář chce po zproštění obžaloby v dotační kauze odškodné téměř dva miliony

Uvedl to server Seznam Zprávy. Rozsudek vynesla v lednu zlínská pobočka Krajského soudu v Brně, nikdo se proti němu neodvolal, na jaře tak nabyl právní moci. Za dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie hrozilo Mynářovi až osm let vězení, vinu odmítl.
"O žádosti (na odškodné) rozhodnuto nebylo," řekl webu Michal Pleskot z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti. Podle něj žádost dostalo ministerstvo počátkem září. Mynář ani jeho advokát Lukáš Trojan se k žádosti o odškodnění nevyjádřili.
Mynář dříve označil dotační kauzu za nesmyslnou a vykonstruovanou. "Po šest let trvajícím lynči ze strany médií a některých institucí se ukázalo, že jsme při žádání o dotaci postupovali správně a s čistými úmysly," uvedl po zprošťujícím rozsudku.
Případ se týkal evropské dotace 5,99 milionu korun, kterou v roce 2011 získala Mynářova společnost Clever Management, podle obžaloby ale o peníze na vybudování penzionu žádala neoprávněně. Podle státního zástupce Martina Malůše však firma v žádosti v rozporu s instrukcemi neuvedla, že stavbu, která měla původně sloužit jako ubytovna pro sportovce, dříve dotovalo ministerstvo školství. Společnost předloni peníze vrátila.
Podle soudu nebylo však dostatečně prokázáno, že by Mynář zatajil nebo zamlčel podstatné skutečnosti pro poskytnutí dotace. Soud zároveň jednoznačně neshledal v Mynářově jednání úmysl.
Podle obžaloby nechal žádost o dotaci vypracovat Mynář jako jednatel Clever Management, podepsal ji a doručil na pracoviště úřadu. Mynář však tvrdil, že ji zpracovala najatá firma. Uvedl, že ji nevyplňoval, nečetl a nedoručoval, jen podepsal. Jeho obhájce Trojan řekl, že žádost neobsahovala zkreslené či nepravdivé údaje. Státní zástupce tvrdil opak, Mynářovo počínání označil za účelové.
V roce 2008 schválilo ministerstvo dotaci 13 milionů korun na ubytovnu pro sportovce Spolku Chřibák, v němž byl Mynář hospodářem. Spolek dotáhl budování ubytovny do fáze hrubé stavby. Projekt následně převzala firma Clever Management. Se spolkem uzavřela smlouvu o pronájmu rozestavěného objektu. Smlouva ale byla v rozporu s podmínkami dotace, spolek nesměl deset let budovu nikomu pronajímat, mínil žalobce. Clever Management podle něj následně využití budovy změnil na penzion a získal na jeho výstavbu dotaci z evropských fondů.