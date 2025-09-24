Domácí

Mynář chce po zproštění obžaloby v dotační kauze odškodné téměř dva miliony

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Někdejší hradní kancléř Vratislav Mynář žádá po ministerstvu spravedlnosti odškodné zhruba 1,9 milionu korun za stíhání v kauze dotačního podvodu při stavbě penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, ve které ho soud zprostil obžaloby.
Foto: Aktuálně.cz/YouTube/Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky

Uvedl to server Seznam Zprávy. Rozsudek vynesla v lednu zlínská pobočka Krajského soudu v Brně, nikdo se proti němu neodvolal, na jaře tak nabyl právní moci. Za dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie hrozilo Mynářovi až osm let vězení, vinu odmítl.

"O žádosti (na odškodné) rozhodnuto nebylo," řekl webu Michal Pleskot z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti. Podle něj žádost dostalo ministerstvo počátkem září. Mynář ani jeho advokát Lukáš Trojan se k žádosti o odškodnění nevyjádřili.

Mynář dříve označil dotační kauzu za nesmyslnou a vykonstruovanou. "Po šest let trvajícím lynči ze strany médií a některých institucí se ukázalo, že jsme při žádání o dotaci postupovali správně a s čistými úmysly," uvedl po zprošťujícím rozsudku.

Případ se týkal evropské dotace 5,99 milionu korun, kterou v roce 2011 získala Mynářova společnost Clever Management, podle obžaloby ale o peníze na vybudování penzionu žádala neoprávněně. Podle státního zástupce Martina Malůše však firma v žádosti v rozporu s instrukcemi neuvedla, že stavbu, která měla původně sloužit jako ubytovna pro sportovce, dříve dotovalo ministerstvo školství. Společnost předloni peníze vrátila.

Podle soudu nebylo však dostatečně prokázáno, že by Mynář zatajil nebo zamlčel podstatné skutečnosti pro poskytnutí dotace. Soud zároveň jednoznačně neshledal v Mynářově jednání úmysl.

domácí Aktuálně.cz Obsah Vratislav Mynář obžaloba zproštění odškodnění Ministerstvo spravedlnosti ČR dotace Osvětimany

