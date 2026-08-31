Mýlili jsme se, přiznal Babiš. S Havlíčkem věří, že voliči ANO „zkrouhnutí“ peněz pochopí

Plán ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO na snížení peněz pro nezaměstnané v řádech miliard korun vyvolává rozporuplné reakce. Zvláště, když Juchelka přichází s něčím, proti čemu ANO v minulosti vystupovalo. Když se ale Aktuálně.cz zeptalo o víkendu na názor premiéra Andreje Babiše i druhého muže ANO Karla Havlíčka, plán na „zkrouhnutí“ peněz jednoznačně podpořili.
Když se v minulosti objevily návrhy na snížení podpory v nezaměstnanosti, Andrej Babiš se postavil se svým hnutím ANO rezolutně proti. Argumentoval tehdy tím, že lidé potřebují více peněz a na delší čas, aby si mohli najít novou práci.
Jenže teď přichází ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO s návrhem, který bude pro ty, kteří se ocitnou bez zaměstnání, znamenat méně peněz.
Podle dosavadních informací se Juchelka chystá snížit podporu pro nezaměstnané v prvních dvou měsících z 80 procent výdělku na 65 procent. V dalších dvou měsících bez zaměstnání by měla zůstat na nynějších 50 procentech. Poté by měla vzrůst ze současných 40 procent zpátky na 45 procent.
I když konkrétní návrh ještě nebyl předložený, zmiňované záměry potvrdil jak Juchelka, tak o víkendu i samotný premiér Andrej Babiš. Ten na dotaz Aktuálně.cz uvedl, že Juchelkův postup schvaluje, a odpověděl i na to, proč ANO změnilo oproti minulosti názor.
„Mýlili jsme se“
„My jsme si kdysi mysleli, že máme hlavně nezaměstnané, kteří nemají práci, ale pracovat chtějí, proto jsme podpořili navýšení podpory,“ řekl o původním zvýšení podpory, které prošlo s podporou ANO loni v březnu za vlády Petra Fialy (ODS). Od té doby Babiš změnil názor.
„Zjistili jsme totiž, že se to zneužívá, že jsme přišli o peníze a že někteří lidé prostě nechtějí pracovat. Proto to teď měníme,“ uvedl šéf ANO i vlády. A na otázku, zda voliči ANO takový názorový obrat s menší podporou lidí bez práce podpoří, odpověděl: „Práce je přece dost. Firmy dováží lidi z Filipín, máme tady Ukrajince…“
Aktuálně.cz mluvilo o víkendu na téma snížení podpory také s druhým mužem ANO i vlády, a zároveň i s ministrem průmyslu a obchodu, Karlem Havlíčkem. Z rozhovoru s ním vyplynulo, že s Juchelkou o celé záležitosti debatoval, stejně jako s celou řadou podnikatelů a dalších zaměstnavatelů.
„Já jsem toho názoru, že to je správná cesta. Já vyznávám cestu k růstu založenou na tom, že privátní sektor bude mít opratě v rukou a bude to na něm hodně postaveno. Součástí toho je, že ořežeme sociální výdaje tam, kdy se zneužívají,“ tvrdí Havlíček, podle něhož ke zneužívání docházelo.
Uděláme všechno pro to, aby lidé pracovali
„Ten, kdo nemůže pracovat z důvodu, že mimořádně přišel o práci nebo má nějaký problém, ten musí dostat nějakou formu podpory. Ale je nízká míra nezaměstnanosti a ti, kteří mají ruce a nohy a jsou schopni si najít práci, by neměli být zbytečně dlouho na podpoře. Měli bychom udělat všichni všechno pro to, aby tito lidé pracovali,“ sdělil Aktuálně.cz.
Havlíček zároveň připustil, že se taková redukce podpory nebude všem voličům ANO líbit. „Zodpovědný politik ale nemůže dělat jenom to, co chtějí slyšet všichni voliči, nemůžeme uspokojit úplně všechny. Jsme velká strana, je za námi mnoho voličů, může být mezi nimi někdo, kdo není se vším stoprocentně spokojený. Možná nebudou úplně ze všeho nadšeni,“ připustil architekt hospodářských změn nynější vlády.
Podle něj je hlavním cílem vlády v tomto ohledu pomoci zaměstnavatelům a zároveň více rozhýbat ekonomiku. „Když nám bude fungovat ekonomika a zaměstnavatelé budou vydělávat solidně peníze, tak se to pozitivně projeví i u zaměstnanců. A ve finále se to projeví i u těch, kteří zrovna o práci přišli, protože bude odkud brát na krátkodobé dávky v nezaměstnanosti,“ dodal Havlíček.
Postup ANO ostře kritizuje například předcházející ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), za něhož šla naopak výška podpory nahoru.
„Babiš s Juchelkou reformu nepochopili“
„Pan Babiš i Juchelka ukazují, že vůbec nepochopili, proč jsme reformu v minulosti dělali. Podpora v nezaměstnanosti není odměna za to, že člověk nepracuje. Je to pojistka pro člověka, který pracoval, odváděl pojistné a potřebuje krátký čas na to, aby našel další, pokud možno lepší práci,“ tvrdí Jurečka.
Navíc by mělo být cílem i rozhýbat trh práce, Češi totiž vynikají v neochotě měnit zaměstnání. V průměru zůstávají v jednom zaměstnání 11 let. „Ukazuje se z těch dat, že velmi často to vede k nižším výdělkům,“ říká ekonomka Klára Kalíšková z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické.
„Člověk se nemá bát změnit zaměstnání jen proto, že má rodinu, hypotéku a několik měsíců bez normálního příjmu by pro něj znamenalo obrovský problém,“ vysvětluje Jurečka.
Podle Jurečky je to promyšlená motivace. „Neber první práci, která se objeví, jen proto, že finančně nevydržíš dva měsíce. Najdi si práci, která odpovídá tvým schopnostem, zkušenostem a kvalifikaci. A pokud potřebuješ, doplň si vzdělání nebo se rekvalifikuj,“ popisuje Jurečka.
Exministr také upozorňuje, že se podstatně zpřísnily podmínky pro lidi, kteří se na podporu opakovaně vracejí.
Podpora v nezaměstnanosti se zvýšila letos od ledna. „Je škoda, že krátce po zavedení změny to chceme hned zrušit, aniž bychom zjistili, jestli to třeba nefunguje, jestli náhodou to opatření nevedlo k tomu, co jsme chtěli. A jestli se nám nepodařilo ten český trh práce rozhýbat,“ uzavírá ekonomka Klára Kalíšková.