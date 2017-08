Mýdlo na Hradě nebude. Dokumentarista Horký oslavu zrušil, nedomluvil se na podmínkách

Praha - Dokumentarista Petr Horký, který chtěl 9. září v Jižních zahradách uspořádat akci Mýdlo na Hradě, ji zrušil. Uvedl to ve středu na Facebooku. Horkého k zorganizování akce inspirovala oslava narozenin prezidentova kancléře Vratislava Mynáře. Na webu startovač na ni vybral přes 700 000 korun, se Správou Pražského hradu se ale nedohodl na podmínkách oslavy.

"Popis projektu na startovači a podpora od lidí to je svého druhu smlouva a já ji nemohu jednostranně změnit. A v projektu jsem jasně napsal, že akce bude 9. září v Jižních zahradách Pražského hradu a pro 400 lidí. Pokud bych cokoli z toho změnil, poruším tuto smlouvu mezi podporovateli/startéry a mnou," sdělil Horký serveru iROZHLAS.cz.

Hrad podle Horkého chtěl, aby se akce zúčastnilo maximálně 150 lidí namísto plánovaných čtyř stovek. Jako alternativu nabídl organizátorovi jiné prostory, ovšem v jiném termínu.

Mýdlo na Hradě se rozhodl uspořádat v reakci na oslavy narozenin poradce prezidenta Martina Nejedlého a hradního kancléře Vratislava Mynáře, po nichž Hrad oznámil, že uspořádat oslavu v sídle českých králů a prezidentů mohou i další zájemci.

Horký poté vyzval, aby se lidé na náklady 400 000 korun složili. Akce měla být podle něj oslavou a setkáním lidí, kterým vadí nabubřelost a papalášství, nikoliv politickým protestem či propagací.

"Peníze ze startovače začnu vracet, jakmile mi je převedou," uvedl na Facebooku Horký.

Hradní úředníci Horkému podle jeho vyjádření sdělili, že z bezpečnostních důvodů není možné vpustit do Jižních zahrad více než 150 lidí. Pokud by chtěl na oslavě více účastníků, nabídli mu jako alternativu prostor mezi Míčovnou a Letohrádkem královny Anny.

"Letos v létě jsme se všichni společně stali součástí důležité akce, která ukázala, že naše společnost funguje, že se nám nedá jen tak věšet bulíky na nos. Ukázali jste, že nejsme národ jen samých čecháčků, poseroutků a lakomců," napsal na Facebooku a dodal, že v uvedený čas půjde na Žižkově na pivo do hospody Pražačka a vyzval ostatní, ať se k němu připojí, pokud chtějí.

Mynář slavil své 50. narozeniny letos v červnu v části Jižních zahrad, které byly kvůli tomu pro veřejnost uzavřeny. Tehdy uvedl, že za pronájem prostor zaplatil 180 000 korun bez DPH. Hostů pozval asi 200 a očekával, že jich přijde kolem 150. Narozeniny v areálu Pražského hradu slavil před rokem i hlavní Zemanův poradce Nejedlý. Kvůli oslavě si pronajal Královskou zahradu a Letohrádek královny Anny, který do té doby k soukromé oslavě nebo ke komerční akci pronajat nebyl.