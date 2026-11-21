Tohle není klasická nádražka, popisuje mladší muž s cigaretou, zatímco se k perónu blíží motorák ze Zruče nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Stojí přímo před vchodem do Pivnice Na Zastávce postavené už v roce 1905, kterou proslavila nová reklama humpoleckého pivovaru. Tu české televize s odkazem na „nekonvenční obsah“ odmítly vysílat. Nápis, kvůli kterému se to možná stalo, zůstává na stropě dodnes.
„Co si dáte? Jedenáctku? Tak tu vám hned dám,“ hlásí od výčepu muž v kraťasech. Podle trička i náramku je barman, jenž se rychle představuje jako Martin, skalním fanouškem pražského fotbalového klubu.
„Jirka si ze všech restaurací vybral tuhle,“ vypráví, zatímco novinářské návštěvě Pivnice Na Zastávce podává čerstvě načepovaný světlý ležák z Humpolce.
Tím Jirkou má na mysli Jiřího Mádla, který letos v srpnu ve zdejší hospodě natočil novou reklamu na humpolecký pivovar. O té je v posledních dnech slyšet především proto, že ji české televize odmítly vysílat. Podle Martina tu spot vznikal během letošních srpových dnů, kdy po těžké nemoci zemřel Josef Vávra, sládek a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard.
„Čepuju tady čtyři roky, ale pokud se chcete dozvědět něco o historii téhle hospody, jděte támhle,“ ukazuje Martin od výčepu s pěti kohouty na stůl štamgastů. „A ten nápis z natáčení tam ještě zůstal,“ dívá se na strop, kde se doteď vyjímá značně vulgární věta „chci tě lízat, Dášo.“
Jak vypadá „zakázaná“ reklama na pivo?
Dvojice starších mužů, kteří se představují jako Jára a Pepík, má jasno. „Není to trošičku sprostý?“ hodnotí větu na stropě. „Že bychom z toho byli nadšení? Natáhli sem kompars z Prahy,“ vysvětlují, proč se jim spot Jiřího Mádla příliš nezdá.
Stejně tak nechápou, proč se v reklamě na „hospodský život“ objevilo pupendo. Tedy zábava, kdy jeden člověk druhému práskne do břicha mincí, po níž na kůži zůstává rudý flek.
„Židle se tu neházely“
„Občas se tu lidi postrkali, párkrát si tu po hubě dali, ale židle se tu neházely," odpovídají na otázku, jestli někdy v Pivnici Na Zastávce zažili takovou hospodskou bitku, jaká se objevila v nové reklamě. „Ale zato tu jeden frajer, co odtud odešel žebrat do Prahy a byl pak bohatší než my, odpálil dělobucha,“ vypráví s úsměvem Jára.
„Byl malinko připitej, ale blázen to nebyl, jednou nám tady všem, co jsme tu seděli u stolů, rozdával dvoustovky,“ dodává po novinářově udiveném výrazu.
Restaurace byla dřív rozdělená stěnou a prodávaly se tu i jízdenky na vlak. Podle pamětníků to uvnitř žilo hlavně po skončení směn v místní sklárně, kdy sem přicházeli muži z horké výroby na studené havlíčkobrodské pivo.
„Lidi vypadávali z oken, ta hospoda žila díky sklárnám,“ vzpomínají štamgasti na dávnou historii. „Tohle byla čtyřka, Rebel tu stál 2,80,“ vybavuje si Pepík totalitní realitu před rokem 1989.
Když se v 80. letech stavěly ve Světlé nad Sázavou bytovky, dělníci sem přicházeli na jídlo. Dnes už však Pivnice Na Zastávce kuchyni nemá, k dispozici jsou k pivu pouze studené pokrmy jako utopenec či nakládaný hermelín.
„Nasrali nás, jsou nenažraný,“ nebere si dvojice letitých štamgastů žádné servítky s posledním zdražením piva. Jen před několika týdny tu prý cena humpolecké jedenáctky vyskočila z 43 na 46 korun. „Lidí v hospodě ubývá, určitě má vliv ta drahota,“ myslí si pamětníci Jára a Pepík.
Do řeči se zapojují i dvě ženy, které s nimi sedí u stolu. Na „zakázané“ reklamě se jim prý hodně líbí hudba Hany Zagorové, ale některé věci jsou podle nich přehnané. „My se tady nebijeme,“ nesouhlasí s rvačkou ve spotu.
To jiná skupina poblíž výčepu, kde sedí mladší pijáci s malým psem, nemá s reklamou problém. „Parádní,“ je slyšet z jejich hovoru do hospody. A jiní se zase shodují, že v televizi se klidně vysílat mohla.
Zatímco se pomalu stmívá, uvnitř hospody začíná být živo. Stejně tak venku u perónu, kam řada hostů odchází na cigaretu. „Už jako malý jsem tu chodil tátovi s džbánem pro pivo,“ popisuje mladší muž, jak důležitou součástí života ve Světlé nad Sázavou Pivnice Na Zastávce je, zatímco jeho slova mizí ve zvuku přijíždějícího motoráku.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
ŽIVĚ Olomouc - Slavia. Liga se vrací šlágrem na Hané, sešívané čeká těžká zkouška
Sledujte online přenos z utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy mezi Sigmou Olomouc a Slavií Praha.
ŽIVĚ Drony zasáhly ve Finském zálivu ruskou loď. Plavidlo bylo na sankčním seznamu
V neutrálních vodách Finského zálivu v sobotu dva drony zaútočily na nákladní loď, uvedl gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko podle ruské služby BBC. Probíhá evakuace posádky, dodal. Útok na loď v této části Baltského moře potvrdila finská armáda, napsala agentura AFP. Podle estonské policie drony zasáhly ruské plavidlo Sparta II, které je na americkém sankčním seznamu.
Posunu ujel vagon a vyrazil na cestu Prahou. Zastavili ho až po několika kilometrech
Nákladní vagon v sobotu dopoledne ujel při posunu na Zahradním Městě v Praze a po několikakilometrové jízdě ho železničáři zastavili na Smíchově. Nikdo nebyl zraněn, okolnosti prověřuje Správa železnic. Novinářům to oznámil její mluvčí pro mimořádnosti Martin Kavka. Událost omezila provoz mezi hlavním nádražím a Smíchovem, vyplývá z webu Českých drah, a podle Kavky také na smíchovském nádraží.
Šéf Evropské rady má nápad, jak napumpovat peníze do rozpočtu EU. Trumpovi se líbit nebude
Předseda Evropské rady António Costa navrhuje zdanit velké technologické společnosti a těmito penězi podpořit příští dlouhodobý rozpočet Evropské unie. V sobotu o tom informovala agentura AFP.
Proč mu to nikdo nevyčítá? zuřil moderátor. Řeší se Pastrňákova velká slabina
Už se zřejmě dá říct, že předsezonní obdržení kapitánského céčka Davida Pastrňáka nesvázalo. Český křídelník je dost rozjetý na to, aby znovu dobyl stobodovou metu. Už popáté v řadě. Ne všechno ale vychází hvězdě hokejistů Bostonu podle představ, a to je řeč i o útočném pásmu, kde by měl excelovat.