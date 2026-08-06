My se na sebe těšíme, usmíval se Portlík z ODS na Pirátku. Vzápětí se do něj pustila

Když deník Aktuálně.cz domlouval rozhovory s Tomášem Portlíkem a Terezou Nislerovou, lídry ODS a Pirátů do voleb pražského primátora, padl návrh dát je na pár minut dohromady. Cílem bylo zjistit, jak by si mohli (ne)rozumět zástupci stran, které na sebe často útočí a spíš se nechystají společně vládnout Praze. V pořadu Spotlight přinášíme záznam tohoto setkání.
Tak nadějně to na začátku vypadalo. Kandidát ODS a TOP 09 na primátora Tomáš Portlík přicházel v úterý se širokým úsměvem na místo setkání, kde ho už čekala rovněž usměvavá lídryně Pirátů na primátorku Tereza Nislerová.
„Jdeme se vykoupat?“ zeptal se své politické soupeřky hned po pozdravení a díval se k Vltavě, vzdálené jen několik metrů. „No, super. Vy jste přijel na Vespě?“ zareagovala Nielsnerová, která si povšimla přilby v Portlíkově ruce.
Bylo zřejmé, že obavy redakce, zda dvojice kývne na společné setkání a bude si mít co říct, byly plané. Do řeči se oba politici dali rychle a ujišťovali se, že vůbec nevylučují možné případné společné vládnutí nad Prahou.
„Jasně, že jo. To je potenciální koaliční partner. Samozřejmě,“ sdělila Pirátka na dotaz, zda byla od začátku rozhodnutá se sejít na kus řeči s Portlíkem. „My se na sebe vždycky těšíme,“ smál se Portlík, který ale svou vřelostí Nislerovou poněkud zaskočil. „Až tak?“ podivila se jeho slovům o těšení se.
Že by se kandidátka Pirátů na setkání také velmi těšila a že by k Portlíkovi z ODS měla bližší vztah, ovšem následná debata rozhodně neukázala. Navíc se zatím osobně moc neznají, potkali se teprve potřetí či počtvrté v životě.
Ještě chvíli vydrželi vést před redakcí Aktuálně.cz společenský, svým způsobem přátelský rozhovor, ale s každým dalším tématem bylo jasné, že se dokáží do sebe docela pustit. Zejména když se Aktuálně.cz nakonec rozhodlo posadit je do studia pořadu Spotlight.
Tou „kousavější“ byla rozhodně kandidátka Pirátů. Vůbec to nevypadalo, že je v politice méně zkušenou, zatím je známá hlavně z pozice opoziční zastupitelky na Praze 4. Zatímco Portlík vede největší poslanecký klub v zastupitelstvu Prahy, 18členný klub Spolu pro Prahu a k tomu je od roku 2010 ve vedení Prahy 9. V prvních letech byl místostarostou a od roku 2021 je starostou. K tomu je coby první místopředseda druhým mužem ODS.
Během povídání se snažil Portlík několikrát poukázat právě na nezkušenost Nislerové, která si to ale nikdy nedala líbit a vždy přešla do protiútoku.
„Umím získávat peníze, to je moje know-how, získala jsem téměř 16 miliard korun z Modernizačního fondu a dalších fondů na dekarbonizaci v Orlen Unipetrolu, kde pracuji. Vím, jak získávat peníze z Bruselu, a to je to, co chci přinést do Prahy na různé projekty, třeba městské byty. K tomu navíc pracuji jako opoziční zastupitelka,“ bránila se Nislerová.
Zároveň několikrát kritizovala ODS, podle ní je za stranou řada různých kauz a zastupují ji i někteří kontroverzní lidé. Výtky přitom měla i vůči samotnému Portlíkovi.
„Beru to tak, že pan Portlík má zkušenosti z magistrátu, ale také už byl u hodně věcí, které nejsou možná tak pozitivní pro občany Prahy. A na Praze 9 se udělaly nejdříve soukromé developerské projekty a teď to zpětně dohání budováním veřejné infrastruktury,“ řekla k svému soupeři.
Ten se jí snažil oponovat. Tvrdil, že se ODS od všech kontroverzních postav odstřihla a do voleb jde s lidmi, za kterými je spousta práce. Pokud jde o jeho Prahu 9, podrobně popisoval, v čem všem šla tato část metropole nahoru a kolik toho udělala. „Paní kolegyně se musí trošku v politice rozkoukat,“ rýpl si do Pirátky.
Ta ovšem dala najevo, že z jejího pohledu by byla pro Prahu lepší koalice Pirátů se STAN a Prahou sobě. Tedy bez ODS i bez hnutí ANO. Portlík nechtěl říct, s kým by nejraději šel a nešel do vedení metropole – prohlašoval, že nepreferuje konkrétní strany.
„Praha má spoustu složitějších problémů, než abychom se dohadovali, jestli radši budu sedět ve vedení vedle toho nebo onoho. Je potřeba se zaměřit na výsledek. Budu si vybírat podle lidí a ne nějaké stranické průkazky,“ zdůraznil.
Na konkrétní otázku, jak se staví k možnému vládnutí s ANO a zda se neobává, že by mu lidé vyčetli „vládnutí s Babišem“, odpověděl Portlík odmítavě. „Nemám v plánu se spojit v Praze s Babišem. Nemám v plánu udělat koalici s Babišem,“ ohradil se.
S tím, že bude záležet až na výsledku voleb a na tom, jací lidé budou na kandidátkách – včetně ANO. Preferovaná jména ovšem nesdělil: „Nebudu v tuhle chvíli dávat jakýkoliv polibek smrti, když kandidátku teprve představili,“ řekl ke kandidátům ANO v Praze.
I v tomto případě dala Nislerová najevo svůj distanc od něj. „Úplně tomu nerozumím, co pan Portlík myslí těmi jednotlivci na kandidátkách. Jako jestli chce rozbíjet stranický systém a vyzobávat lidi z různých stran? Tomu opravdu nerozumím,“ uvedla a ostře kritizovala to, že na „její“ Praze 4 vládnou občanští demokraté s ANO.
Bylo toho ovšem ještě více, na čem se nedokázali shodnout. Tématem byla například skutečnost, že na kandidátce ODS s TOP 09 převažují velmi výrazně muži – v první desítce je jediná žena, v druhé desítce jsou tři. Portlík to hájil s tím, že ODS má ženy na řadě jiných pozic, zatímco Nislerová se chlubila, že například jen na kandidátce Pirátů do zastupitelstva Prahy je polovina žen. A hájila jejich co největší zapojení.
No a když rozhovor před kamerami skončil, začala patrně ta vůbec nejupřímnější a nejostřejší část diskuse. Nislerová začala jmenovat různé lidi v ODS, kteří podle ní nepracují ve prospěch hlavního města, Portlík jí oponoval.
Oba dva emotivně pohybovali rukama, různě se k sobě i od sebe nakláněli a ve tváři nahodili úsměv, byť zrovna na svého oponenta slovně útočili. Nicméně, díky tomu, že jako politici před volbami mají nabitý program, museli se nakonec rozloučit. A jak jinak – najednou byli při závěrečném focení na sebe úplně milí.