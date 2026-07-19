Můžu vládě znepříjemnit život, pohrozil prezident a řekl jak. Babiš ihned reagoval

Atmosféra mezi hlavou státu a vládou Andreje Babiše (ANO) houstne. Prezident Petr Pavel během víkendu navštívil festival Colours of Ostrava a neváhal pohrozit premiérovi, že má nástroje, kterými může vládě znepříjemnit život. Šéf kabinetu pro deník Aktuálně.cz na Pavlova slova ihned reagoval.
Prezident v sobotu navečer vystoupil na ostravském festivalu jako jeden z účinkujících. Poskytl Radiožurnálu hodinový rozhovor ve vyprodané multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích.
A vypadá to, že vyhrocená atmosféra rozhodně nespěje ke klidu. Na otázku moderátora se prezident znovu vracel k summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře a ke vztahu k vládě.
„Andrej Babiš řekne v jedné větě, že prezident má na všechno jiný názor a neustále hází klacky pod nohy vládě. Jako kdyby odlišný názor znamenal házení klacků,” postěžoval si prezident.
„Nemohu couvnout tlaku, který tady byl a který Andrej Babiš vyjádřil slovy: ‚Nejezděte do Ankary a bude klid.‘ On by ten klid stejně nebyl, protože pokud takový proces začne, tak má tendenci pokračovat,“ uvedl také během rozhovoru.
Pavel rovněž řekl, že pokud nebude prezident s vládou hledat kompromisy, budou tím poškozovat celou zemi. V neposlední řadě také zmínil, že v posledních několika měsících navrhl předsedovi vlády několik jednání, poslal mu dva dopisy, nabídl kompromis, který byl pro něj značným ústupkem. „Na žádnou z těch snah ale nepřišla pozitivní reakce,” zdůraznil.
A pak přišlo poměrně ostré vyjádření. „Rozhodně nechci vést s vládou žabomyší válku, to není můj styl, na druhou stranu i prezident má nástroje, které dovedou vládě znepříjemnit život,“ řekl prezident.
„Nechci je využívat jako prostředek nátlaku, ale chci ty nástroje využívat tam, kde to bude opodstatněné, jako je například schvalování zákonů,“ dodal.
Pokud podle něj bude některý zákon opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak prezidentovi „asi nezbude než třeba takový zákon vetovat“.
„Nebude to ale proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to proto, že ten zákon nevidím jako dobrý,” ujišťuje hlava státu.
Jako další možnost, jak může vládě znepříjemnit život, uvedl prezident jmenování velvyslanců.
„Kromě toho prezident jmenuje a odvolává všechny velvyslance a vedoucí zastupitelských misí, tam bez podpisu prezidenta žádný velvyslanec neodjede do zahraničí, ani se nevrátí. Vláda bude mít samozřejmě zájem na tom, aby někteří velvyslanci byli obsazováni podle jejích priorit,“ řekl Pavel pro Radiožurnál.
Na otázku, jak si premiér Andrej Babiš vysvětluje prezidentova slova o vetování zákonů, předseda vlády napsal, ať se prezidenta redakce Aktuálně.cz zeptá, proč má hlava státu neustále potřebu vyjadřovat se k vládě. „Také se ho můžete zeptat, proč má potřebu při každém veřejném vystoupení opírat se do vlády naší země,“ napsal premiér v textové zprávě redakci Aktuálně.cz.
„Vzhledem k tomu ze naše vláda schvaluje zákony, které jsou vždy ve prospěch občanů naší země, tak jsem přesvědčen, ze pan prezident nic vetovat nebude,“ uvedl také premiér v reakci na prezidentova slova.
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