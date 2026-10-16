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Domácí

Únos chlapce, který otřásl Českem. Obžalovanému hrozí až 30 let vězení

ČTK
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Státní zástupce podal obžalobu na muže, který loni v prosinci v Halenkovicích na Zlínsku unesl a věznil dvanáctiletého chlapce. Za pokus o vraždu, zbavení osobní svobody a znásilnění ve stadiu přípravy hrozí muži narozenému v roce 2000 odnětí svobody od 15 do 20 let nebo trest výjimečný od 20 do 30 let.

Archivní foto z pátrání po uneseném chlapci. Hasiči použili i drony.
Archivní foto z pátrání po uneseném chlapci. Hasiči použili i drony.Foto: JAN SALAČ / MFDNES + LN / Profimedia
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V tiskové zprávě to v pátek uvedlo Krajské státní zastupitelství v Brně. Obviněný je od loňského prosince ve vazbě.

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Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně – pobočky ve Zlíně podal obžalobu ke zlínské pobočce brněnského krajského soudu v pondělí. "Věc souvisí s únosem nezletilé osoby, ke kterému došlo v obci Halenkovice dne 11. 12. 2025.

Obviněný je v dané věci trestně stíhán vazebně a v případě prokázání viny je ohrožen trestem odnětí svobody v rozmezí 15 – 20 let nebo trestem výjimečným (20 – 30 let)," uvedl ve zprávě mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Dodal, že brněnské státní zastupitelství nebude k podané obžalobě sdělovat další podrobnosti.

Chlapec byl pohřešovaný od čtvrtka 11. prosince, kdy ráno nedorazil do školy ve Zlíně. V Halenkovicích a okolí po něm v dalších dnech pátraly stovky lidí. Policie v neděli 14. prosince poté, co hocha našla, uvedla, že byl zřejmě unesen a vězněn v chatě v sousední Žlutavě na Zlínsku.

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Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policisty, kteří poté zadrželi jednoho muže. Hoch byl podle policistů v pořádku. Po nalezení chlapce policie opakovaně vyzvala média a veřejnost, aby již nešířily osobní a citlivé chlapcovy údaje, a to včetně jeho fotografií.

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