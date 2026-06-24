Může stát osekat vlastnická práva? Zákaz mobilů ve školách očima právníka

Nový zákon má dětem v mateřských a základních školách zakázat používání mobilního telefonu. Podle návrhu, který předložili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr školství Robert Plaga (za ANO), by měl začít platit od září 2027. A jak popisuje právník Ondřej Preuss, podobná omezení v Česku fungují už nyní. „Je to za prvé otázka autority,“ říká k vymáhání zákazu.
Mobilní telefon je soukromé vlastnictví žáka. Má stát vůbec právo zákonem plošně zakázat užívání soukromé věci ve škole?
Když jdu například do kina, také během představení nemohu používat všechny funkce telefonu. Myslím, že je potřeba se na to dívat z této perspektivy.
Také už máme zkušenosti ze zahraničí. Naše vláda není první, která na podobné opatření přistupuje. A pokud se nemýlím, tak jsou to i další evropské země, které to buď zvažují, nebo už nějakým způsobem implementují. A i u nich platí záruky základních práv, včetně třeba vlastnického práva. Takže si myslím, že určitě je možné najít takový rámec, aby to obstálo i z hlediska zásahů do práva jednotlivce.
Zmiňoval jste nepoužívání mobilů v kinech. To jde o soukromou instituci, zatímco škola je veřejná…
Ano, analogie rozhodně není dokonalá. Ale mám za to, že je tam mnoho překryvů. Dám jiný příklad: když jdete na úřad nebo na soud, tak s sebou nesmíte mít například svou legálně drženou zbraň. Existují prostě určitá omezení. V opačném případě bychom se dostali do situace, kdy by právní řád nemohl člověka vůbec limitovat.
Podstata argumentu spočívá v tom, zda má stát zasahovat do toho, jakým způsobem budou tyto záležitosti rámovány a jak bude výuka – anebo nějaké další služby, které stát poskytuje – provozována.
Jak by takový zákaz mohl fungovat v praxi? Návrh zákona předpokládá i možnost, že by žáci mobil na dobu vyučování odložili na určené místo. Co když ho ale žák odmítne odevzdat? Má vůbec učitel právo odebrat mu telefon?
To je samozřejmě velmi důležitý aspekt. Já mám nicméně pocit, že na některých školách se něco takového aplikuje i u nás. Takže předpokládám, že nějaké zkušenosti s tím už budou. Je to za prvé otázka autority.
A už dnes mohou nastávat podobné situace. Pokud například žák přijde do školy se zbraní nebo s alkoholem, zkrátka s něčím, co tam nepatří. Nebo se chová nevhodně či přijde se symbolem, který je nevhodný, nesnášenlivý, nenávistný a podobně. A všechny tyto věci už teď učitelé řeší. Takže si myslím, že už mají zkušenost, o kterou se můžeme opřít a najít řešení.
Neřekl bych tak, že jde o úplně novou situaci, byť chápu tu vaši otázku, která je samozřejmě naprosto namístě. Může to tak způsobit praktické problémy, ale vlastně bych v tom nehledal něco úplně nového.
A potřebujeme tak podle vaše názoru vůbec takový zákon? Nestačí školní řád?
O tom se také vedly debaty, nakolik školy mohou takové pravidlo zavést, aniž by to bylo plošné, nebo opřené o výslovné ustanovení zákona. Takže určitě se dají najít argumenty, že to potřeba je. Ale je otázka, jestli je namístě, aby to opatření bylo takto obecné.
Návrh zákona počítá i se zákazem ve školních družinách či třeba jídelnách. Tam už ale neprobíhá vyučování. Lze to vymáhat i zde?
Dovedu si představit, že i v takových situacích by to obstálo. I družiny dneska mají nějaký řád. Není to jen „hlídání dětí“. Plus do toho vstupuje praktická stránka, tedy jestli by rozdílné režimy nemohly vést k tomu, že by celá ta procedura byla příliš náročná.
Ale rozumím argumentu, že v případě mimoškolních aktivit už ten zájem může být mnohem slabší. A navíc může naopak být mnohem intenzivnější zase jiný zájem. Třeba dovedu si představit, když děti opouští školu za účelem exkurzí, výletů či škol v přírodě, tak zas může převažovat zájem bezpečnosti. V moderním světě je spojení přes telefon důležité.
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