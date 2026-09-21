„Může se stát, že nafta už nebude.“ Šokující slova poslankyně SPD zaskočila i vládu

Situace na trhu s energiemi se dramatizuje. Zdražuje nejen plyn a elektřina, ale i pohonné hmoty a kabinet Andreje Babiše (ANO) chce do cen na českých pumpách znovu zasáhnout. Rozhodnout by měla vláda během pondělí.
Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 už podle údajů společnosti CCS přesáhl 45 korun a v případě dieselu průměrná cena za jeden litr atakuje hranici padesáti korun.
Na některých benzinkách už nafta stojí přes padesát korun. Ceny benzinu jsou tak nyní nejvyšší od léta 2022, u nafty za posledních pět měsíců.
Pohonné hmoty v posledních týdnech prudce zdražují. Důvodem jsou jednak nedostatečné kapacity rafinérií i další eskalace konfliktu na Blízkém východě.
Oproti loňsku je litr benzinu dražší asi o deset korun, za naftu platili motoristé před rokem zhruba o 15 korun méně.
V pátek večer vystoupila v pořadu 360 stupňů na CNN Prima News poslankyně Marie Pošarová (SPD), kde komentovala zdražování paliv a překvapila ostrým prohlášením.
„Na naše voliče je to cena vysoká, a myslím si, že pro všechny. Protože nikdo nečekal, že ta cena může tak obrovsky narůst během půl roku. Teď je otázka, jestli ta nafta do budoucna vůbec bude, taky se může stát, že nafta vůbec nebude,“ konstatovala Pošarová.
„Je to krajní případ, ale neříkám, že se to nemůže stát, může být nafta na příděl,“ pokračovala s tím, že hranice pětapadesáti korun bude podle ní pro vládu ta cena, kdy už by musela zasáhnout.
Pošarová svým tvrzením o nedostatku nafty překvapila i ostatní účastníky debaty. Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) řekl, že jde o poplašnou zprávu, kterou by poslankyně zastupující vládní koalici vůbec neměla říkat, podle něj něco takového nehrozí.
„Nevypouštějme taková slova, na to je tato země připravena, máme státní hmotné rezervy,“ řekl Výborný.
Slova Pošarové na dotaz Aktuálně.cz mírnil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Zároveň ale řekl, že situace na trzích s energetikou je vážná, a otevřeně mluví o krizi.
„Ceny v důsledku válek letí nahoru, začíná se spekulovat a v některých částech světa skutečné hrozí nedostatek energií,“ řekl Havlíček.
„Evropa nepatří v tuto chvíli mezi ohrožené regiony s ohledem na nedostatek, ale je zásadně postižená skrze ceny, a to díky kombinaci růstu cen na světových trzích a chybně nastavenému energetickému mixu v důsledku nezvládnuté dekarbonizace,“ korigoval vicepremiér slova vládní poslankyně.
Vláda už má podle Havlíčka připravené návrhy opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Konkrétní kroky by měl kabinet oznámit po svém pondělním zasedání.
Už dřív se mluvilo o zastropování cen, jak konkrétně ale není jasné. „Máme připraveny scénáře regulace cen energií, detaily s ohledem na spekulace ale není správné sdělovat dopředu,“ řekl Havlíček deníku Aktuálně.cz v neděli dopoledne.
Pošarová ve zmíněném pátečním rozhovoru řekla, že by mělo jít o cílenou a časově omezenou úlevu. Plošné dotování by podle ní bylo neefektivní a náročné pro státní rozpočet. „A část toho by skončila v maržích prodejců,“ poznamenala Pošarová.
Vicepremiér Havlíček už dřív v souvislosti s rychle rostoucími cenami paliv řekl, že jakmile začnou okolní země reagovat, Česko se připojí.
Německá vláda se podle posledních informací na opatřeních vedoucích ke zmírnění vysokých cen benzinu a nafty dohodla před několika dny. A zasahovat do cen na pumpách se chystá také Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko.
Že je situace vážná, nicméně dokládají poslední zprávy. Saúdskoarabský ropný gigant Saudi Aramco například informoval minimálně dva evropské provozovatele rafinerií, že jim v nadcházejícím měsíci zcela pozastaví smluvní dodávky ropy, uvedla agentura Bloomberg.
Evropa tak hledá náhradní zdroje. Například polská energetická skupina Orlen, pod niž spadají i české rafinerie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, zajistila 16 mimořádných zásilek ropy z Norska, Británie, Alžírska, Kazachstánu, Ázerbájdžánu a Ameriky, aby garantovala plynulý provoz svých závodů v Polsku, Česku a Litvě.
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