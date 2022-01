Muže, který vyhrožoval Babišovi smrtí, poslal státní zástupce před soud kvůli násilí

Lukáš Bracháček loni kvůli restriktivním opatřením proti epidemii koronaviru vyhrožoval tehdejšímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Za vydírání s politickým podtextem dostal podmínku. Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, coby obžalovaný předstoupí před soud znovu. Bude se zodpovídat z účasti na násilném konfliktu více lidí. V krajním případě mu hrozí až tři roky vězení.

"Pokud Babiš neodstoupí, zabiju ho, jeho manželku, děti, ať je konec jednoho zm*da, máte na to pět dní," zněla jedna z výhrůžek, kterou loni počátkem ledna poslal Bracháček na mail poslance a předsedy hnutí ANO v Ústeckém kraji Janu Richterovi. V květnu schválil soud dohodu o vině a trestu, kterou Bracháček uzavřel s žalobcem. Dostal dva roky podmíněně se čtyřletou zkušební lhůtou.

Podle zjištění Aktuálně.cz tím však jeho trestní problémy neskončily. Loni 29. prosince přijal Okresní soud v Táboře obžalobu, v níž figuruje dohromady šest lidí. Jedním z jich je Bracháček. Státní zástupce je poslal k soudu kvůli násilnému incidentu, po kterém skončili dva lidé se zraněními v nemocnici. Hlavní líčení začne příští měsíc.

"Obžaloba byla podána pro přečiny ublížení na zdraví, výtržnictví a poškození cizí věcí," sdělila Aktuálně.cz vedoucí žalobců v Táboře Alena Pešková, která potvrdila Bracháčka coby jednoho z obžalovaných. "Skupina osob se po předchozím slovním konfliktu fyzicky napadla, došlo k ublížení na zdraví a nikoli nepatrné škody na majetku," dodala.

Museli zasahovat strážníci i policie

Hromadná rvačka se odehrála ještě předtím, než Bracháček vyhrožoval Babišovi. K násilnému incidentu došlo brzy ráno 12. září 2020 v Sezimově Ústí. Podle obžaloby šlo o bitku trvající více než hodinu a půl. Bracháček byl ve skupině zmíněných šesti lidí, kteří si začali vyměňovat údery pěstí a kopy kvůli organizaci pouti.

"Došlo k incidentu mezi stánkaři. Prvotní spor dvou osob přerostl k postupnému napadání se více osob. Na místě zasahující městská policie ze Sezimova Ústí si proto vyžádala příjezd dalších hlídek Policie ČR," uvedl policejní mluvčí Miroslav Doubek. Konflikt zažehl spor o výhodnější umístění stánků.

Původně se násilný střet prověřoval "jen" kvůli výtržnictví, ale v průběhu objasňování případu přibyla další obvinění. Vedly k nim rozsáhlé následky rvačky. "Výsledkem bylo, mimo škody na majetku, vážnější zranění dvou mužů, kteří byli převezeni k dalšímu ošetření do táborské nemocnice. Policisté na místě posílili dohled, aby zabránili další eskalaci konfliktu," dodal policejní mluvčí.

"Je mi líto, co jsem provedl"

Pokud by se Bracháček dopustil násilností až po uzavření dohody o vině a trestu za vyhrožování Babišovi, měl by problém. Porušil by tím podmínku a musel by do vězení. V tomto případě, pokud ho soud za incident na pouti uzná vinným, ho čeká souhrnný trest. Taková sankce odráží provinění za více různých deliktů. Na soud v Táboře už také proto minulý týden odešel Bracháčkův spis z kauzy s bývalým premiérem.

"Je mi to líto, co jsem provedl. Pobyt ve vazbě mě ponaučil dostatečně, abych se sebou začal něco dělat," prohlásil loni na konci května u Obvodního soudu pro Prahu 1 Bracháček, když soudkyně Pavla Hájková jeho dohodu se státním zástupcem o vině a trestu schválila. Před rozuzlením případu strávil v cele coby vazebně stíhaný dva měsíce.

Dozorový státní zástupce Jan Lelek původně uvažoval, že Bracháčkovi navrhne nejnižší nepodmíněný trest. Vzhledem k okolnostem případu, tedy že pravděpodobnost skutečného útoku vůči tehdejšímu ministerskému předsedovi a jeho rodině byla minimální, přistoupil státní zástupce nakonec na podmínku.

Cesta do Dubaje (údajně) kvůli bezpečí

"A prosím vás, když tedy mluvíte o mojí rodině. Osmého ledna mi řekla policie, že je člověk, který chce zastřelit moji rodinu a mě. A jsme měli hlídaný barák, doteď vlastně. Ten člověk byl zatčen ve Španělsku a moje žena šla do Dubaje, protože se bála. A to je celý příběh," upozornil na výhrůžky sám Babiš 28. února v televizi CNN Prima News.

Bracháček tehdy pobýval v Barceloně. Na základě evropského zatykače ho 12. února zadržela španělská policie, 25. února už seděl v cele předběžného zadržení v Česku. O dva dny později ho soud kvůli obavě z útěku poslal do vazby. Bracháčkovi za vydírání s politickým podtextem původně hrozilo až osm let vězení.

Premiér neodpovídá, tak se musím zeptat takhle veřejně:

Můžete se vyjádřit k současnému pobytu vaší ženy? Je to dovolená?

Děkuji.@AndrejBabis pic.twitter.com/copG99R8zq — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) February 2, 2021

Právě tímto incidentem Babiš vysvětloval, proč se jeho manželka Monika zdržuje s dcerou v Dubaji. Přitom v té době kvůli těžké koronavirové situaci všem doporučoval zůstávat doma. Babišová prý odcestovala do Spojených arabských emirátů kvůli svému bezpečí, nicméně tehdejší premiér si v následující větě protiřečil. "Protože moje žena to nevěděla, teďka se to dozvěděla," prohlásil v televizi.