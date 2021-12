"Ústečan" z dokumentu o zneužívání dětí V síti půjde na dva roky do vězení

Dva roky ve vězení stráví Ústečan z dokumentu V síti o zneužívání dětí na internetu. Odvolací krajský soud se ztotožnil z rozsudkem okresního soudu, který Martinu Konopáskovi uložil nepodmíněný dvouletý trest. Rozsudek je pravomocný. Muž kontaktoval přes sociální sítě protagonistky filmu, které se vydávaly za dvanáctileté, a žádal je, aby se svlékly nebo mu zaslaly intimní fotografie.

"Proč bych podával dovolání, já si půjdu klidně sednout. Mám být v covidu zavřený tady ve státě nebo zavřený v base, jaký je v tom rozdíl," řekl Konopásek novinářům. Osmačtyřicetiletý muž, který vypomáhal i na dětských táborech, se hájil tím, že si myslel, že dívkám je nejméně 16 let. "S tím přišel až v rámci své obhajoby," uvedl soudce.

Konopáskovi hrozil až pětiletý trest vězení, jeho obhájkyně žádala zproštění obžaloby nebo trest podmíněný, státní zástupkyně navrhovala trest v polovině sazby. Konopásek podle obžaloby navazoval pod smyšlenými jmény od listopadu 2018 do února 2019 na sociální síti kontakt s dívkami, které se vydávaly za dvanáctileté. Ve skutečnosti to byly zletilé protagonistky dokumentu.

Konopásek se dopustil podle soudu pokusu přečinu ohrožování výchovy dítěte, pokusu přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie, pokusu přečinu navazování nedovolených kontaktů s dítětem a pokusu přečinu šíření pornografie a také výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií. K poslednímu skutku se doznal.

Podle člena trestního senátu Josefa Havlíka mu ani nic jiného nezbývalo, protože policie zajistila soubory s dětskou pornografií v jeho počítači. "Jedná se o velký počet trestných činů, více jich hraničí s kategorií zločinů. Na rozdíl od ostatních pachatelů z dokumentu on byl jediný, který kontaktoval všechny tři dívky najednou," uvedl Havlík.

Ostatní predátoři dostali u soudu podmínky

"Na rozdíl od obžalovaného až na jednu výjimku měli (pachatelé) diagnostikovány různé deviace nebo poruchy," řekl Havlík. Znalec u Konopáska žádnou sexuální deviaci neshledal, motivací jeho jednání bylo podle znalce sexuální uspokojení.

Dalším lidem, kteří se objevili v dokumentu v pozici predátorů, byl ukládán trest podmíněný. Jedním z nich byl i Sneeky, jehož příběh Aktuálně.cz detailně popsalo před časem. Obžaloba ho vinila ze sexuálního nátlaku, navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a šíření pornografie. Hrozilo mu až 12 let vězení, nakonec však loni v listopadu vyvázl jen s tříletou podmínkou s pětiletým odkladem pravomocně na základě dohody o vině a trestu.

To Ústečan do vězení nastoupí. "Ve srovnání s ostatními pachateli obžalovaný jako jediný odmítá připustit si závažnost a nesprávnost svého jednání, popírá, že by se dopustil trestného činu," řekl Havlík. "S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného skutku a i postoji obžalovaného byl shledán uložený trest nepřiměřeně mírný a bylo navrhováno zpřísnění trestu," řekla státní zástupkyně Andrea Janáková s tím, že nicméně nepředpokládá, že by podávala dovolání.

