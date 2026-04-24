Muž zadržený v Bulharsku kvůli útoku na zbrojovku v Pardubicích je nyní v Česku

Člověk zadržený na území Bulharska v souvislosti s pardubickým žhářským útokem už je v Česku. Policie vůči němu nyní provádí úkony trestního řízení. Vydání do ČR se uskutečnilo v pátek, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu. Na síti X to bez dalších podrobností uvedlo dozorující Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Požár vypukl v areálu zbrojovky LPP Holding 20. března, způsobil škody za stovky milionů korun. Podle dostupných informací zadrželi policisté v té souvislosti deset lidí podezřelých z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině - pět přímo v Česku, dále jednoho v Bulharsku, tři v Polsku a jednu Američanku na Slovensku. Ta už je na základě rozhodnutí pardubického okresního soudu v české vazbě stejně jako pětice zadržená v ČR. Všem hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
K založení požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, a to s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony.
Spolupráce ale podle zbrojovky nikdy nezačala. Bezpečnostní složky pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
Kauzu řeší Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, sleduje několik vyšetřovacích verzí. Ředitel bezpečnostní informační služby Michal Koudelka tento týden v médiích uvedl, že podle jeho soukromého názoru by za požárem mohla stát levicová komunita zradikalizovaná ze zahraničí. Připomněl obdobné incidenty v západní Evropě, například v Británii, Německu či Francii.
