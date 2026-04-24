Muž zadržený v Bulharsku kvůli útoku na zbrojovku v Pardubicích je nyní v Česku

ČTK

Člověk zadržený na území Bulharska v souvislosti s pardubickým žhářským útokem už je v Česku. Policie vůči němu nyní provádí úkony trestního řízení. Vydání do ČR se uskutečnilo v pátek, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu. Na síti X to bez dalších podrobností uvedlo dozorující Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Okresní soud v Pardubicích, kde probíhalo vazební jednání s obviněnými z úmyslného založení požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding.Foto: CTK
Požár vypukl v areálu zbrojovky LPP Holding 20. března, způsobil škody za stovky milionů korun. Podle dostupných informací zadrželi policisté v té souvislosti deset lidí podezřelých z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině - pět přímo v Česku, dále jednoho v Bulharsku, tři v Polsku a jednu Američanku na Slovensku. Ta už je na základě rozhodnutí pardubického okresního soudu v české vazbě stejně jako pětice zadržená v ČR. Všem hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

K založení požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, a to s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony.

Spolupráce ale podle zbrojovky nikdy nezačala. Bezpečnostní složky pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Kauzu řeší Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, sleduje několik vyšetřovacích verzí. Ředitel bezpečnostní informační služby Michal Koudelka tento týden v médiích uvedl, že podle jeho soukromého názoru by za požárem mohla stát levicová komunita zradikalizovaná ze zahraničí. Připomněl obdobné incidenty v západní Evropě, například v Británii, Německu či Francii.

Mohlo by se vám líbit: Podzemní skupina zapálila klíčový český závod společnosti Elbit Systems. Zdroj: Earthquake Faction.

Podzemní skupina zapálila klíčový český závod společnosti Elbit Systems. Zdroj: Earthquake Faction. | Video: Earthquake Faction
Mohlo by vás zajímat
ŽIVĚ Příměří Izraele s Libanonem potrvá déle, Trump hlásí šanci na mír „ještě letos“

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos.

Recenze: Nový hit PlayStationu umí skvěle strhnout. Hraje ale příliš na jistotu

Studio Housemarque po úspěšném Returnalu z roku 2021 přichází s novou akcí Saros. Sci-fi roguelite s rychlou akcí, silnou atmosférou a výrazným vizuálem staví na osvědčených základech, zároveň ale ukazuje, že zopakovat předchozí zásah není jednoduché. Výsledkem je technicky výborná a zábavná hra, které chybí větší odvaha.

Plíšková si v Madridu vyšlápla na nasazenou třináctku

Karolína Plíšková porazila na tenisovém turnaji v Madridu nasazenou třiatřicítku Marii Sakkariovou z Řecka 6:4, 7:6 a postoupila do třetího kola. V boji o osmifinále se na tamní antuce utká s turnajovou devatenáctkou Belgičankou Elise Mertensovou, nebo Alexandrou Ealaovou z Filípín.

Sudetoněmecký sjezd poprvé v Česku, přijede i německý ministr

Na Sudetoněmecký sjezd do Brna přijede i zástupce německé vlády. Chystá se na něj ministr vnitra Alexander Dobrindt, v jehož kompetenci jsou otázky vyhnanců. Potvrdil to v pátek mluvčí německého ministerstva vnitra. Už dříve svou návštěvu avizoval bavorský premiér Markus Söder.

ŽIVĚ Putin může dostat pozvánku na summit G20 v USA, píší AFP a WP

Rusko obdrží pozvánku na summit zemí G20, který se bude konat v prosinci na Floridě, napsala v noci na pátek agentura AFP s odvoláním na zdroj z Bílého domu. List Washington Post s odkazem na představitele administrativy Donalda Trumpa napsal, že prezident má v úmyslu pozvat na schůzku v Miami i šéfa Kremlu Vladimira Putina.

