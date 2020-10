Muž z Ostravy se vydával za člena IS a vyhrožoval terorem, ve vězení stráví 3,5 roku

Jednapadesátiletý Roman Mariančík, který se vydával za příslušníka Islámského státu a vyhrožoval odpálením náloží v několika ostravských obchodních centrech, si ve vězení odpyká 3,5 roku. K činu se přiznal, o vině a trestu se dohodl se státním zástupcem a soud v pátek tuto dohodu schválil.

O uzavření dohody obžalovaný požádal v pondělí po zahájení hlavního líčení, což umožňuje novela trestního zákoníku a trestního řádu platná od 1. října. Mariančík byl obviněn z vyhrožování teroristickým trestným činem, za což mu hrozilo až 12 let ve vězení. Muž pochází ze Slovenska, ale žije v Ostravě. U soudu řekl, že netušil, že je za čin tak vysoká trestní sazba. V případě uzavření dohody už soud nemusí provádět související dokazování.

Předseda senátu Miroslav Mucha řekl, že jde možná o první případ v republice, kdy se podle nové novely schvaluje dohoda o vině a trestu, a to ve vztahu k nejzávažnější trestné činnosti. Od spáchání činu do vyhlášení rozhodnutí navíc neuplynulo ani půl roku. "I kdyby nedošlo k uzavření dohody, důkazní situace byla naprosto jasná," řekl soudce.

Muž v dubnu opakovaně anonymně volal na tísňové linky. V době, kdy telefonoval, byl podle soudu opilý. Vyhrožoval bombovým útokem v několika prodejnách obchodního řetězce na Ostravsku, žádal milion amerických dolarů (asi 22 milionů Kč) v hotovosti a dopravní letadlo pro cestu do Afghánistánu.

Policisté pachatele zadrželi za několik hodin a soud ho poslal do vazby. V obchodech zasahovalo téměř 150 policistů. Několik stovek lidí bylo evakuováno, pyrotechnici a psi vycvičení na vyhledávání výbušnin ale žádnou bombu nenašli.

Soudce řekl, že Mariančík měl dlouho problémy s alkoholem, je ve čtvrté fázi alkoholismu, což znamená, že je nemocen, a opakovaně se snažil léčit. Podle závěru psychiatra se činu dopustil ve stavu zmenšené příčetnosti. To byl jeden z faktorů, které soud bral při rozhodování o dohodě v úvahu.

Dalším faktorem bylo podle soudce to, že na rozdíl od spousty obžalovaných, kteří spáchali závažné trestné činy a popírají je, Mariančík se přiznal. "Obžalovaný Mariančík se k tomu postavil jako chlap," řekl Mucha. Uvedl, že své jednání se obžalovaný snažil vysvětlit tím, že šlo o pomstu za nesprávný přístup obchodu a obvinění, že tam něco ukradl.

Trestní sazba za tento čin se pohybuje od tří do 12 let vězení. Uložený trest u spodní hranice sazby je tak podle soudce velmi příznivý. Soud ale vzal podle Muchy v úvahu i to, že pokud se někdo ke spáchanému činu postaví čelem a je ochoten uzavřít dohodu, na výši trestu se to musí odrazit. "Trest samozřejmě musí být mírnější, než by běžně dostal po dokazování," řekl soudce.

Lidé si podle něj ale musí uvědomit, že telefonáty na tísňové linky se nesmí zneužívat. "Občané této republiky si musí uvědomit, že pokud to někdo zneužije, bude mu uložen výrazný trest, který odpovídá škodlivosti a závažnosti situace," řekl Mucha.

Součástí dohody o vině a trestu je i uhrazení škody více než 20 000 korun policii. Jde o náklady pro policisty, kteří se podíleli na zásazích a nebyli ve službě. Obchodní řetězec, který svou újmu vyčíslil na 176 000 korun, se musí obrátit na občansko-právní řízení. Soudce řekl, že i soud měl k vyčíslování škody za ušlý zisk výhrady. Obžalovanému propadl mobilní telefon, Mariančík podle dohody absolvuje ústavní protialkoholní léčení.