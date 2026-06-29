Muž z Olomoucka se seznámil se ženou na Tinderu, připravila ho o 5,5 milionu korun

O 5,5 milionu korun přišel čtyřiapadesátiletý muž z Olomoucka kvůli podvodné známosti na seznamovací aplikaci Tinder. Po několikaměsíčním psaní se ženou se nechal zlákat na investici do kryptoměn. Peníze na nově založený bankovní účet posílal několik měsíců. Podvod nakonec nahlásil policistům minulou sobotu, sdělil v pondělí ČTK mluvčí olomoucké policie Jaroslav Herzán.
Pachateli hrozí za zločin podvodu až osm let vězení. Podvedený muž si s protistranou vybudoval vzájemnou důvěru díky pravidelné komunikaci. „Žena po nějaké době poškozeného přesvědčila, aby investoval do kryptoměn. Navedla ho k využití investiční platformy, která se později ukázala jako podvodná. Aplikace měla simulovat investiční prostředí, ale především sloužila ke generování platebních instrukcí,“ popsal mluvčí policie.
Pro investování si muž založil nový bankovní účet, ze kterého byly jeho peníze postupně převáděny na jiné bankovní účty nebo do kryptoměnového prostředí. „Tímto způsobem přišel poškozený o finanční prostředky o celkovém objemu přibližně 5,5 milionu korun,“ doplnil mluvčí.
Policie v této souvislosti znovu vyzývá k obezřetnosti. Lidé by si měli dávat pozor především na podezřele výhodné nabídky investic od neověřených bankéřů nebo internetových známostí.
Podíl kyberkriminality na celkové trestné činnosti v Olomouckém kraji se každoročně zvyšuje, loni čítal 16,9 procenta, o rok dříve to bylo 15,2 procenta. Nejčastějším trestným činem v on-line prostoru je právě podvod.
O peníze přitom nepřicházejí jen lidé, kvůli podvodným bankovním převodům přišla zhruba o čtyři miliony korun také obec Majetín na Olomoucku. Pachatelé podle starostky Miroslavy Zavadilové vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky, psychologickým nátlakem vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit, uvedla Mladá fronta Dnes.
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