20. 4. Marcela
Reklama
Reklama
Muž chystal vraždu, sám předem zavolal na policii a udal se

Policie zadržela jednatřicetiletého muže z Jindřichohradecka, který podle ní připravoval vraždu, z čehož ho i obvinila. Stíhaný o tom, že chce zabít příbuzného, sám dopředu zavolal policii. Muž je nyní ve vazbě. Policie o případu informovala v pondělí na svém webu.

Foto: Ludvík Hradílek
Reklama

„Muž minulý čtvrtek večer volal na linku 158 a oznámil, že je na cestě ke svému příbuznému, který bydlí v obci na Jindřichohradecku, a chce ho zavraždit. Zároveň řekl, kam přesně míří a popsal, jakým způsobem se vraždy dopustí,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Související

Dodala, že operační důstojník s mužem po celou dobu klidně mluvil a zjišťoval od něj všechny důležité informace, se kterými dále pracoval. Policisté následně muže zadrželi, než stačil k příbuznému dorazit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Univerzita Karlova, Karolinum, rekotorát, velká aula

Studenti podpoří protestem ČT a ČRo, vládu vyzvali ke stažení návrhu zákona

Studenti ve středu vyjádří podporu veřejnoprávním médiím, v Praze chystají pochod k ministerstvu kultury. Za iniciativou Média nedáme stojí studenti z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zapojení studenti v Praze i dalších městech by měli za minutu 12:00 odejít z výuky a sejít se před školami či na náměstích, vyplývá z informací na webu iniciativy.

rybolov ilustrační foto rybář

Rybář zaútočil na kontrolora, který chtěl vidět jeho povolení. Vláčel ho na kapotě auta

Na člena rybářské stráže najel o víkendu autem muž u nádrže Kyjice nedaleko Jirkova na Chomutovsku. Z místa incidentu odjel, ale vypátrala ho policie, která se nyní případem zabývá. Událost se obešla bez zranění. Týž invalidní důchodce zaútočil o několik dní dříve i na jiného profesionálního strážce, informoval mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama