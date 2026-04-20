Muž chystal vraždu, sám předem zavolal na policii a udal se

Policie zadržela jednatřicetiletého muže z Jindřichohradecka, který podle ní připravoval vraždu, z čehož ho i obvinila. Stíhaný o tom, že chce zabít příbuzného, sám dopředu zavolal policii. Muž je nyní ve vazbě. Policie o případu informovala v pondělí na svém webu.
„Muž minulý čtvrtek večer volal na linku 158 a oznámil, že je na cestě ke svému příbuznému, který bydlí v obci na Jindřichohradecku, a chce ho zavraždit. Zároveň řekl, kam přesně míří a popsal, jakým způsobem se vraždy dopustí,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Dodala, že operační důstojník s mužem po celou dobu klidně mluvil a zjišťoval od něj všechny důležité informace, se kterými dále pracoval. Policisté následně muže zadrželi, než stačil k příbuznému dorazit.
Vyděrači společnosti prodávající dětské přesnídávky oznámili svůj úmysl otrávit jejich produkt už na konci března. Požadovali dva miliony eur. Vedení firmy si ale e-mailu všimlo až po vypršení ultimáta. Vyděrači tak svou hrozbu uskutečnili. Otrávené jídlo skončilo i v českých obchodech.
Studenti ve středu vyjádří podporu veřejnoprávním médiím, v Praze chystají pochod k ministerstvu kultury. Za iniciativou Média nedáme stojí studenti z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zapojení studenti v Praze i dalších městech by měli za minutu 12:00 odejít z výuky a sejít se před školami či na náměstích, vyplývá z informací na webu iniciativy.
Po dronovém útoku, který ukrajinská armáda minulý týden podnikla na terminál pro vývoz ropy v ruském přístavu Tuapse, je ropná skvrna v Černém moři. Podle ruskojazyčné služby BBC o tom v pondělí informoval krizový štáb v ruském Krasnodarském kraji, kde Tuapse leží.
Na člena rybářské stráže najel o víkendu autem muž u nádrže Kyjice nedaleko Jirkova na Chomutovsku. Z místa incidentu odjel, ale vypátrala ho policie, která se nyní případem zabývá. Událost se obešla bez zranění. Týž invalidní důchodce zaútočil o několik dní dříve i na jiného profesionálního strážce, informoval mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský.
Česká televize a Český rozhlas v pondělí ve společném prohlášení kritizovaly vládní návrh změn financování veřejnoprávních médií. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek jejich svobodného, stabilního a předvídatelného fungování.