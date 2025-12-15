Muž z Aše si napůjčoval skoro 160 milionů, hrozí mu deset let za podvod

Skoro 160 milionů korun si od roku 2022 od nejrůznějších lidí vypůjčil pod smyšlenými legendami 49letý muž z Aše. Peníze pak ale lidem nevracel. Policisté ho obvinili z podvodu. Oznámil to krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Obviněnému hrozí až deset let vězení.
Muž podle policie sliboval nákup mincí, různého rehabilitačního zařízení nebo rehabilitace v Jižních Čechách. "Těmito smyšlenými legendami nakonec vylákal finanční prostředky od minimálně 38 věřitelů," uvedl Kopřiva.
"Věřitele uvedl v omyl, a to nejen uváděním nepravdivých informací k účelu využití finančních prostředků poskytnutých z takto uzavřených smluv, ale i s ohledem na to, že věděl, nebo přinejmenším musel tušit, že není vzhledem ke své špatné finanční situaci a svým příjmům schopen finanční prostředky vrátit. I přesto stále poptával nové věřitele a půjčoval si další peníze," doplnil mluvčí. Peníze pak obviněný muž používal pro svou potřebu.
Klempíř chce v kultuře předvídatelné financování a vyšší platy
Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.