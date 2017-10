před 41 minutami

V neděli odpoledne v centru Brna zadržela policie muže, který ukradl dvě balení másla. Nepoškozené zboží v hodnotě 119 korun muž vrátil zpět do prodeje, ale stejně skončil ve vězení. Policisté zjistili, že muž byl za krádeže odsouzen již dříve. "Dopustil se tedy dalšího trestného činu a navíc ignoroval nařízené datum nástupu do vězení," upřesnil tiskový mluvčí policie Pavel Šváb. Policie tedy devětadvacetiletého muže převezla do věznice. "Muž si tak odpykává svůj trest s vědomím, že se mu pobyt ve vězení velmi pravděpodobně ještě prodlouží," doplnil mluvčí.

