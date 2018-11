Muž v Brně našel tašku se 450 tisíci korun, spojil se s majitelem a peníze vrátil

Muž v Brně vrátil majiteli nalezenou tašku, ve které bylo 450 tisíc korun. Poctivý nálezce obdržel finanční odměnu.

Tašku ztratil pětapadesátiletý cizinec minulý týden. "Vyrazil na oběd a nákup do nákupního centra v Králově Poli. Když vyřídil vše potřebné, vydal se s nákupním vozíkem do garáží, kde měl zaparkované své vozidlo. Po naložení nákupu nastoupil do auta a odjel. Jenže ve vozíku zůstala taška s nemalým finančním obsahem, dokumenty a doklady," vysvětlila policejní mluvčí Petra Hrůzová..

Na to že mu taška chybí, přišel muž až doma. Když se vrátil do nákupního centra, taška byla pryč. Věc tedy oznámil na policii a vrátil se domů. "Do toho mu zazvonil telefon a na druhé straně mu mužský hlas oznámil, že našel tašku s jeho doklady a hotovostí," popsala mluvčí.

Pánové se potkali na obvodním oddělení policie, kde poctivý nálezce majiteli tašku s dokumenty a 450 tisíc korun v hotovosti vrátil.

Nález takto vysoké částky je výjimečný, v Brně se však v minulosti našla taška s výrazně vyšší sumou. Mimořádný případ se stal loni na začátku ledna v Bohunicích, kde strážnice při obchůzce našla pod zaparkovaným autem pánskou tašku, kde bylo mimo jiné 1,75 milionu tureckých lir, tedy v přepočtu více než 11 milionů korun. Majitel si nález vyzvedl ještě téhož dne.

Ponechat si nalezenou věc může být trestné. Poctivý nálezce na druhou stranu může podle zákona žádat až desetinu z nálezu.