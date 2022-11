Svezete mě za tím chlapem? Policista při honičce v Praze naskočil k náhodnému řidiči

Obrysy zákona o zavedení regulovaného trhu s konopím v Česku by měly být hotové do konce března, uvedl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Takzvaný věcný záměr nové normy by měl nastínit pravidla vydávání licencí výrobcům, distributorům a prodejcům, vzniku a fungování konopných klubů a či drobného pěstování. Jednala o tom v pátek skupina expertů, která má návrh připravit. Sešla se poprvé, informoval David Hluštík z vládního oddělení protidrogové politiky.

Vobořil prosazuje uvolnění trhu s konopím za přísných podmínek dlouhodobě. "V oblasti konopí se zdá, že prohibice zcela selhává a trh se nejen usadil, ale také stále narůstá. Proto potřebujeme najít lepší nástroje kontroly. Přísně regulovaný trh dokáže regulovat, co a kdo vyrábí kde, komu a kolik se toho prodává. Toto úplný zákaz nedokáže. Regulovaný trh má větší potenci prevence," popsal Vobořil.