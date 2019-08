Muž u soudu popřel hajlování na demonstraci SPD. Jen jsem uklidňoval dav, tvrdí

Účastníkovi dubnové akce hnutí SPD Radku Mansfeldovi uložil v pondělí soud za hajlování půlroční podmínku a peněžitý trest 30 000 korun. Vyhověl tak návrhu státní zástupkyně. Rozhodnutí není pravomocné, muž se proti rozsudku okamžitě odvolal. Tvrdí totiž, že zdviženou pravicí nevyjadřoval své sympatie k neonacismu, pouze uklidňoval situaci mezi odpůrci a příznivci SPD.

Incident se stal na demonstraci "proti diktátu Evropské unie", kterou sněmovní SPD pořádalo 25. dubna na Václavském náměstí při zahájení kampaně pro evropské volby. Záběry muže stojícího se zdviženou rukou při vystoupení kapely Ortel se objevily krátce po akci na sociálních sítích. Jeho totožnost zjistili policisté ještě ten den večer.

"Pan obžalovaný si byl dobře vědom, co to je neonacismus, co to je hajlování, co je to fašistický symbol," uvedla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Eva Švíglerová. Mansfeld podle ní hajloval v úmyslu veřejně sympatizovat s neonacismem, což vyplývá mimo jiné z toho, jak byl oblečený a v jakém prostředí skutek spáchal. Soudkyně poukázala i na mužův facebookový profil, který podle ní prokazuje, že obžalovaný je s problematikou neonacismu "velmi dobře srozuměn".

Čtyřiatřicetiletý závozník z Kladna obžalobu popřel. Řekl, že na akci šel, protože tam měl přátele. "Choval jsem se úplně normálně," zdůraznil. "Měl jsem ruku nahoře, ale se dvěma prstama. Uklidňoval jsem ty, kdo byli naproti. Narušovali demonstraci - hvízdali, provokovali. Nechtěl jsem, aby se pobili," doplnil.

"V maskáčích chodím i do práce"

Na dotaz soudkyně popsal, že měl tehdy na sobě maskáče české výroby a zelený výsadkářský baret. "Mně se to líbí, jako třeba vám džíny. Chodím v tom i do práce. To neznamená, že to je nějaká provokace," vysvětlil muž, jenž se k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 dostavil v černých tříčtvrtečních kalhotách, v botách kanadách a v čepici, kterou si sundal až na výzvu soudkyně.

Na dotaz, zda užívá alkohol, Mansfeld uvedl, že "jasně, jako normální klasickej Čech". Připustil, že dvě piva vypil i před pondělním jednáním. Dodal, že pivo popíjel i na demonstraci.

Mansfeldův advokát Martin Korbař předložil soudkyni čestná prohlášení klientových spolupracovníků cizí národnosti, kteří se zaručili za to, že muž není neonacistou a rasistou.

Mansfeldovi hrozilo půlroční až tříleté vězení. Soudkyně se ztotožnila s návrhem státní zástupkyně Terezy Zelíkové a uložila stejný trest, který muži dala už původně trestním příkazem.