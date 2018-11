Muž si za nehodu, při které zemřely dvě děti, odpyká 8,5 let ve vězení, rozhodl soud

Olomoucký krajský soud ve středu zvýšil trest osmatřicetiletému Josefu Ondrýskovi za tragickou nehodu v Olomouci, při které zemřely dvě malé děti, z 6,5 na 8,5 roku vězení. Zároveň mu potvrdil desetiletý zákaz řízení. Muži navíc uložil zaplatit na nemajetkové újmě poškozeným přes čtyři miliony korun.

Muž měl podle rozsudku v krvi kolem dvou promile. Pod vlivem alkoholu neřídil poprvé. Proti původnímu rozsudku okresního soudu se odvolal obžalovaný i žalobce.

Ondrýsek půjde do vězení za usmrcení z nedbalosti a za ohrožení pod vlivem návykové látky. Původně mu hrozilo až deset let vězení, žalobce žádal osm až devět let. Poukázal na to, že alkohol muž osudný den požíval už od rána a výše dvou promile svědčí o těžké opilosti. "Trest byl uložen okresním soudem v polovině trestní sazby. Máme za to, že námitky státního zástupce jsou důvodné, a považujeme trest za nepřiměřeně mírný," uvedla soudkyně Lenka Konrádová.

Soud poukázal na to, že muž pod vlivem alkoholu neřídil poprvé a prevence u něj nefunguje. "Obžalovanému nesvědčí žádná polehčující okolnost, následky popírá, necítí se být vinným a odpovědným. Přitěžující je jeho osobnost řidiče. Naposledy opilý naboural do betonového svodidla a byl postižen v přestupkovém řízení. Přesto se nepoučil," doplnila soudkyně s tím, že navíc spáchal dva trestné činy.

Naopak obhajoba se odvolala proti trestu i vině. Ondrýsek se přiznal pouze k tomu, že před jízdou pil alkohol. Tvrdil však, že za tragickou nehodu nenese odpovědnost, šlo podle něj o dvě na sobě nezávislé nehody. U soudu se bránil i znaleckým posudkem, který si nechala vypracovat obhajoba. Podle soudu však o jeho vině svědčí důkazy podpořené znalci. "Jednání obžalovaného má příčinné následky," dodala soudkyně.

Nehoda se stala 29. března na okraji Olomouce na silnici z Nových Sadů do Holice. Podle obžaloby jel řidič směrem na Holice. V okamžiku, kdy se blížil ke křižovatce, kde před ním stála dvě auta a odbočovala vlevo, narazil do zadní části odbočujícího auta. Toto auto narazilo do vozu před sebou a vyjelo do protisměru. V té chvíli jela v protisměru řidička, která se snažila zabránit střetu. Autu v protisměru se vyhnula, dostala ale smyk, vyjela mimo vozovku a asi po 60 metrech od křižovatky narazila postupně do dvou stromů.

Následky nehody byly tragické. Dvě ze tří dětí, které s ženou ve voze cestovaly, zemřely na místě. Další tři lidé byli po ošetření převezeni do nemocnice. Šlo o obžalovaného řidiče, řidičku a chlapce, který cestoval v jejím osobním autě společně s jejími dětmi. Dítě utrpělo zhmožděniny. Obžalovaný je od nehody ve vazbě, už v minulosti s ním bylo vedeno správní řízení kvůli jízdě pod vlivem alkoholu.

Nehoda je druhou nejtragičtější, která se letos na silnicích Olomouckého kraje stala. V červenci při střetu osobního a nákladního auta u Bohuňovic na Olomoucku zemřeli dva dospělí a dvě děti, podle informací ČTK šlo o prarodiče a jejich vnoučata. Vyšetřování nehody dosud nebylo ukončeno.