Muž se pokusil utopit svou známou, tu zachránil její pes. Chtěl jsem ji jen uklidnit, hájí se

Brno - Třiačtyřicetiletý Jan Reckziegel se ve Žďáru nad Sázavou podle státního zástupce pokusil utopit v potoku svoji známou, zachránil ji její pes. Obžalobě z pokusu o vraždu čelí u Krajského soudu v Brně, hrozí mu hrozí 18 let vězení. Muž vinu popírá, tvrdí, že chtěl ženu po předchozím konfliktu do potoka jen hodit, aby se uklidnila.

Podle obžaloby se Reckziegel vydal loni v listopadu do boudy kousek za město, kde občas přespával. S ženou, která tam pobývala, měl ale toho dne konflikt, zavolala na něj policii. Muž se pak v noci do boudy vrátil, ženu i se spacákem vytáhl z postele a dovlekl ji k nedalekému potoku, kde se ji snažil utopit. V ten moment ji ale podle státního zástupce Jiřího Moravy zachránil její pes, kříženec labradora, který na muže začal dorážet.

Žena se muži vysmekla a utíkala pryč, on ji ale dohonil na blízké louce, kde ji podle obžaloby dál kopal a bil ji. Zachránilo ji to, že upadla do bezvědomí. Reckziegel si mylně myslel, že je mrtvá a nechal ji být. Utrpěla otřes mozku a další poranění, musela být hospitalizována.

"Několikrát jsem jí už dřív sliboval, že ji hodím do potoka, aby 'vychladla'. Že bych ji topil nebo že by ji zachránil pes, tak to je naprostý nesmysl. On se bál i daleko menších psů, přestože má 20 kilo, to je pohádka, že ji zachránil. Ten pes jen štěkal a pobíhal kolem, to je hňup, ten by nikoho zachránit nedokázal," uvedl ve své výpovědi muž. Ženu prý k potoku jen dovlekl a hodil ji tam, ona pak vylezla a utekla zpět do boudy.

Muž byl v minulosti podle svých slov už asi pětkrát ve vězení, mimo jiné i za násilí na ženě. Soud bude ještě dopoledne pokračovat výslechem znalců, také poškozené ženy, předvoláni jsou i svědci, někteří se ale omluvili.