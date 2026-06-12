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Domácí

Muž přes internet z Argentiny hrozil útoky v Praze, po příletu ho zadrželi

ČTK

Pražští policisté zadrželi muže podezřelého z vyhrožování útoky a vraždami v Česku. Výhrůžky zveřejňoval na internetu z Argentiny, mj. oslavoval pachatele střelby na Filozofické fakultě UK z roku 2023 a psal, že jeho vlastní činy by měly být ještě horší. Po příletu do Česka ho však policie zkraje června zadržela a předala do péče psychiatrů, oznámila v pátek policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Jakub Plíhal / Economia
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Detektivové odboru extremismu a terorismu výhrůžky zaznamenali na začátku června. „Směřovaly především proti ženám, cestujícím v tramvajích na území hlavního města Prahy a rovněž proti zdravotnickému personálu psychiatrické nemocnice v Praze. Součástí jeho prohlášení byly i úmysly spáchat sebevraždu po realizaci těchto činů,“ uvedla mluvčí.

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Výhrůžky muž zveřejňoval po dobu přibližně šesti měsíců a postupně se zintenzivňovaly. „Na základě zjištěných skutečností vzniklo důvodné podezření, že by své výhrůžky mohl po návratu do České republiky uskutečnit,“ podotkla Kropáčová.

Mluvčí dále sdělila, že podobným chováním zadrženého muže se policie zabývala už dřív a také tehdy skončil v psychiatrické nemocnici. „Policie České republiky tímto případem znovu potvrzuje, že se důsledně zabývá všemi relevantními poznatky a podněty, a to i v případě, že vznikají mimo území České republiky,“ doplnila Kropáčová.

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