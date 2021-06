Muž nejdříve před dívkou onanoval, pak ji ve vlaku napadl. Pátrá po něm policie

Internetové stránky některých médií zasáhl v úterý výpadek, který s různou intenzitou ovlivňuje více částí světa. Týká se to například webů americké agentury Bloomberg, britského ekonomického listu Financial Times (FT), britských novin The Guardian, amerických The New York Times (NYT), ale i sociální sítě Reddit. Informuje o tom agentura Reuters. Důvody jsou zatím nejasné.

Záhy se objevily problémy také u retailového webu americké internetové společnosti Amazon. Firma se k tomu zatím nevyjádřila.

Server televize CNBC uvádí, že výpadek zasáhl i weby Insider a The Verge. Někteří uživatelé se tak nemohou přihlásit, z některých částí světa není možné ani zobrazit požadované stránky.