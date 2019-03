Muž napadl bytného a zapálil dům. Místo 12 let za vraždu dostal dva roky za napadení

Dva roky za pokus o ublížení na zdraví místo původních 12 let za vraždu si definitivně odpyká osmatřicetiletý René Bučan souzený kvůli napadení bytného v rodinném domě v Lipové-lázních na Jesenicku. Muž byl původně odsouzen za vraždu s tím, že po napadení založil požár, během kterého se bytný udusil. Kvůli důkazní nouzi však musel být případ překvalifikován, dvouletý trest mu uložil olomoucký vrchní soud. Obžalovaný si již téměř celou dobu trestu odpykal ve vazbě, za tři týdny tak jde na svobodu.

Kvůli nedostatku důkazů mohli soudci obžalovanému přičíst nakonec pouze lehkou újmu na zdraví. "Sazba je díky změněné právní kvalifikace ve prospěch obžalovaného od šesti měsíců do tří let. Zdejší soud si je vědom, že nejde o dramatický útok, přihlédli jsme však k trestní minulosti obžalovaného. Uložený trest nad polovinou trestní sazby je namístě," uvedl předseda senátu Pavel Göth

Dvanáctiletý trest olomoucký krajský soud uložil loni v květnu. Podle tehdejšího rozsudku Bučan v březnu 2017 po předchozí hádce zbil svého domácího, se kterým žil pod jednou střechou šest let, a poté v domě založil požár. Tělo napadeného našli až hasiči, dvaašedesátiletý muž se udusil oxidem uhelnatým. Škoda při požáru dosáhla 400 tisíc korun.

Případ však vrátil kraji vrchní soud. Na základě doplněné výpovědi znalce, podle kterého se úmyslné založení požáru nepodařilo prokázat, krajský soud Bučanovi loni v listopadu trest zmírnil na 3,5 roku za pokus těžkého ublížení na zdraví.

Bučan dnes u vrchního soudu rozsudek znovu napadl a docílil dalšího snížení trestu na dva roky. Podle znalců se totiž nepodařilo prokázat ani to, že svému bytnému silnou ránou do hrudníku způsobil těžkou újmu. Roli hrálo i torzo těla, které měli k dispozici; hrudník chyběl, a případná zranění tak nemohli zjistit. "Kromě rozsáhlých termických změn a toho, že jsme prokázali, že v době požáru žil, nebyli jsme schopni nalézt jednoznačné známky tupého násilí," řekl dnes soudcům znalec Martin Dobiáš. Podle něj mohl razantní úder způsobit zlomeninu žeber a poškození orgánů, zároveň však nevyloučil, že mohlo jít i o lehká poranění.

Obhájkyně Šárka Zapletalová rozsudek přivítala, ač původně navrhovala zproštění. "Od toho, jak to na začátku vypadalo hrozivě s tou právní kvalifikací, se kterou jsme od začátku nesouhlasili, jsem za to ráda, jak to dnes dopadlo. Možná nejsem zcela ztotožněna s výší trestu, podle mne je přísnější, než mohl být. Pokud jde ale o právní kvalifikaci, tak jednoznačná spokojenost," řekla obhájkyně.

Obžalovaný se přitom k založení požáru původně přiznal hasičům po jejich příjezdu. Později se však ke své neprocesní výpovědi nehlásil a záměrně založený požár popíral. Soud proto jeho tehdejší výpověď použít nemohl.