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Domácí

Muž na Berounsku střílel po policii. A pak se zabarikádoval v domě

ČTK

Muž se zbraní v Králově Dvoře na Berounsku střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Uvedla to ve čtvrtek večer policie na síti X.

Policie ČR, policistka
Po příjezdu policejních jednotek na ně muž několikrát vystřelil. Ilustrační fotoFoto: HN - Lukáš Bíba
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Policisté do Králova Dvora vyjížděli kvůli oznámení, že se po městě pohybuje muž, který vyhrožuje lidem střelnou zbraní. Po příjezdu policejních jednotek na ně muž několikrát vystřelil. Policisté uvedli, že měli celou dobu situaci pod kontrolou. Místo uzavřeli, aby ochránili obyvatele v dané oblasti.

Připravujeme podrobnosti…

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