Muž na Berounsku střílel po policii. A pak se zabarikádoval v domě

Muž se zbraní v Králově Dvoře na Berounsku střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Uvedla to ve čtvrtek večer policie na síti X.
Policisté do Králova Dvora vyjížděli kvůli oznámení, že se po městě pohybuje muž, který vyhrožuje lidem střelnou zbraní. Po příjezdu policejních jednotek na ně muž několikrát vystřelil. Policisté uvedli, že měli celou dobu situaci pod kontrolou. Místo uzavřeli, aby ochránili obyvatele v dané oblasti.
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ŽIVĚ „USA je silnější, bezpečnější a uznávanější než kdy dříve,“ vychvaloval se Trump na síti
Ropa opět proudí, Írán nebude mít nikdy jaderné zbraně a Spojené státy jsou silnější, bezpečnější a uznávanější než kdy dříve. Ve čtvrtek to síti Truth Social napsal americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem digitálně podepsali memorandum o porozumění mezi USA a Íránem. Američané pak ukončili blokádu námořního provozu do íránských přístavů.
ŽIVĚ „Slova jako reakce nestačí.“ Lavrov kvůli úderu na Moskvu hrozí Ukrajině rozsáhlými útoky
Rusko bude pravidelně podnikat rozsáhlé útoky na objekty na Ukrajině, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinské armády. Ve čtvrtek to podle agentury TASS řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. „Naše ozbrojené síly tento úkol plní a budou plnit,“ řekl Lavrov. Uvedl také, že slova jako reakce na poslední ukrajinský útok na Moskvu nestačí a že budou následovat „reálné kroky“.
Palivová krize graduje. Rusko musí v nouzi zvolit netradiční dovoz benzinu
Rusko, které patří mezi největší světové exportéry ropy a ropných produktů, se chystá převzít první dodávku benzinu po moři. K tomuto mimořádnému kroku ho nutí rostoucí nedostatek pohonných hmot i vytížené kapacity tradičních nouzových zdrojů dovozu. Za problémy stojí především ukrajinské útoky na rafinerie, sklady paliv a další klíčovou energetickou infrastrukturu, píše agentura Reuters.
Naděje, ke konci zmar: Češi ztratili zápas, který měli vyhrát. Postup už vypadá jako sci-fi
Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republiku 1:1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V klíčovém zápase v Atlantě otevřel v šesté minutě skóre dosud nejrychlejším gólem na probíhajícím šampionátu Michal Sadílek, v 83. minutě srovnal z penalty Teboho Mokoena.
Metro B nejelo dvě hodiny přes centrum Prahy. Na Andělu skočil muž pod soupravu
Metro na lince B mezi Smíchovským nádražím a Florencí v centru Prahy dnes večer zhruba dvě hodiny nejezdilo kvůli srážce s člověkem. Ve stanici Anděl okolo 17:30 skočil muž pod přijíždějící soupravu, na místě zemřel. Řekl to mluvčí pražské policie Jan Daněk.