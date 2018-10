Muž, který vystoupil ze stínu svého bratra. Pavel Čižinský chce vládnout centru Prahy

Podobně jako jeho mladší bratr Jan byl Pavel Čižinský nejprve aktivistou, a až poté politikem. A stejně rázně jako vkročil do komunální politiky, se chystá úřadovat na Praze 1. Budoucí starosta se chce zpětně podívat na hospodaření městské části, které dosud vládl primátor TOP 09 Oldřich Lomecký. Padat podle něj budou i trestní oznámení.

Praha - Je nejspíš jen málo politiků, kteří by se odhodlali zveřejnit své telefonní číslo na sociálních sítích společně s výzvou "volejte mi, pište mi".

Pavel Čižinský, vítěz komunálních voleb na Praze 1 a starší bratr slavnějšího Jana ze sedmé městské části (a nově také z celopražského magistrátu), udělal přesně to.

"V pondělí budu obědvat ve své oblíbené Lidové jídelně Těšnov," napsal k tomu na svůj Facebook aktivista a právník, kterého o víkendu obyvatelé Prahy 1 zvolili do zastupitelstva, a nejspíš z něj udělali i budoucího starostu.

Pavel Čižinský se v první městské části poprvé více zviditelnil letos v lednu. Tehdy začal sbírat podpisy pod petici pro vyhlášení obecního referenda, kterým hodlal zabránit radnici pod vedením Oldřicha Lomeckého (TOP 09), aby pronajala Nemocnici Na Františku soukromníkům.

Podporu pro petici získal nejspíš i díky právě probíhajícímu prezidentskému klání. Obyvatele totiž oslovoval poblíž volebních místností. Radnice Prahy 1 plánovaný pronájem odřekla a o třičtvrtě roku později si Čižinský do kolonky "povolání" na kandidátce hnutí Praha 1 sobě připsal i funkci "zmocněnce přípravného výboru za záchranu Nemocnice Na Františku".

Praha 1 jde ve šlépějích Prahy 7. Začalo sbírání podpisů pod referendum o záchraně Nemocnice na Františku. Zmocněncem přípravného výboru je můj bratr Pavel Čižinský 😊. Naše rodinné zatížení na sbírání podpisů dosahuje vrcholu 😊 pic.twitter.com/G4YzIPTRiX — Jan Čižinský (@jancizinsky) January 9, 2018

Čižinský ve volbách zvítězil, hnutí získalo šest křesel z 25, naopak TOP 09 utrpěla drtivou porážku, obhájila jen tři mandáty z dosavadních sedmi. Jak moc bylo pro hnutí Praha 1 sobě důležité Oldřicha Lomeckého překonat, ilustruje noční scéna z volebního štábu uskupení v holešovickém Vnitroblocku.

Při společném focení se tam novopečení zastupitelé rozesmívali právě vzpomínkou na neoblíbeného starostu. Ten Čižinského kampaň o nemocnici přirovnal k propagandě nacistického ministra Josepha Goebbelse. Lomecký v pondělí kvůli špatným volebním výsledkům rezignoval na funkci předsedy místní TOP 09.

Občané je nemohli znát, výsledek mě překvapil

Podle Richarda Bureše, dosluhujícího místostarosty Prahy 1 za ODS a bývalého koaličního partnera Lomeckého, se Čižinskému podařilo zviditelnit právě díky jeho angažmá v případu Nemocnice Na Františku. "To bylo poprvé, co o nich bylo slyšet," říká Bureš v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"Nejsou to lidé, kteří by už pro městskou část něco udělali," myslí si politik, kterého výsledek voleb, jak sám říká, překvapil. "Nemohli je znát ani občané, kromě toho, co si přečetli v jejich materiálech. Já jsem jejich program pro Prahu 1 vnímal pouze z té jedné mapy, na které ukazovali, co chtějí dělat. Nic víc jsem neviděl, asi to ale lidem stačilo, ten jeden obrázek," dodává Bureš.

Mezi programové cíle hnutí Praha 1 sobě patří podle jejich webových stránek například lepší průchodnost městské části pro pěší, vyřešení potíží s hlukem, online přenosy z jednání zastupitelstev nebo revize majetku ve správě městské části.

Budeme muset leccos prošetřit

Ze všeho nejdříve chce ale Pavel Čižinský podle svých slov začít rozkrývat hospodaření radnice. "Budeme muset leccos prošetřit, a vyvodit odpovědnost. Obávám se, že budou padat trestní oznámení a žaloby," sdělil Aktuálně.cz Čižinský. Řešit bude i konkrétní problémy městské části, například hluk.

Odpovědět na otázku, jestli ho občané Prahy 1 znají, Čižinský podle svých slov nedokáže. "Kampaň jsme ale dělali. Všichni dostali do schránek nejméně dva letáky. Myslím, že lidé znají tu ´velkou´ Prahu sobě a v nějaké formě si všimli i mě," vysvětluje novopečený zastupitel.

Jeho bratr Jan se před čtyřmi lety dostal na radnici Prahy 7 podobnou cestou: jeho zvolení předcházelo iniciování referenda o stavbě nové budovy radnice za miliardu korun. Pavel Čižinský nepochybuje, že mu "značka" jeho příjmení, kterou v Praze vytvořil o rok mladší Jan, mohla ve volbách pomoct.

Squatting a Ševcov

V komunální politice je Pavel Čižinský nováčkem, ve veřejném životě se ale angažuje delší dobu, a to zejména jako advokát. Na polodobrovolnické bázi hájil aktivisty, kteří v roce 2009 obsadili dům na pražském Albertově. Soud na Praze 2 jim původně uložil několik desítek hodin prospěšných prací, po odvolání k městskému soudu bylo trestní stíhání zrušeno.

K otázce squattingu se vrátil o několik let později také v mediálně sledovaném případu Autonomního sociálního centra Klinika, kdy žižkovské aktivisty hájil ve sporu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

V minulosti zastupoval Pavel Čižinský také ruského studenta Igora Ševcova, který čelil obžalobě ze žhářského útoku na dům tehdejšího ministra zahraničí Martina Stropnického. Nakonec byl Ševcov obvinění zproštěn.

O své advokátské praxi Čižinský hovořit nechce. "Nepochybně ji radikálně časově omezím. Jak přesně to bude, to musím teprve vymyslet," říká. Tématům, jako je squatting, se ale hodlá vyhýbat.

"To může nějakým způsobem souviset s Prahou, a to bych bral potenciálně jako střet zájmu," vysvětluje politik, který před osmi lety dělal po dobu jednoho roku také mluvčího levicové iniciativy Pro Alt. Ta vznikla jako protestní reakce na kroky tehdejší vlády Petra Nečase (ODS).

Ještě máme čtyři další sourozence

Podle Pavla Čižinského se uskupení Praha 1 sobě již po volbách stihlo dohodnout na spolupráci s piráty a se zelenými. Aby měla vznikající koalice v pětadvacetičlenném zastupitelstvu většinu, potřebuje ještě alespoň dva hlasy.

"V úterý kolem poledne se setkáme se zástupci hnutí My co tady žijeme (společná kandidátka STAN, KDU-ČSL a Iniciativy občanů, pozn. red.)," vysvětluje Čižinský další postup. "Koalice možná ještě potrvá, ale její půdorys bude po zítřku jasný. Neumím si představit, proč by ten model, kdy já budu starosta, neměl dopadnout," je přesvědčený.

Pavel Čižinský získal ze všech kandidátů na jedničce nejvíce voličských hlasů, celkem 2358. Jeho hnutí volilo přes 46 tisíc lidí, tedy o sedm tisíc víc, než v pořadí druhou ODS. Již zmiňovaná TOP 09 skončila až pátá a sám Lomecký, který kandidátku vedl, dostal dokonce méně hlasů než druhý v pořadí Karel Ulm.

"Máme ještě jednoho bratra a tři sestry," odpovídá Čižinský na otázku, jestli "hrozí" další rozšiřování politického vlivu klanu Čižinských. "Nemyslím si ale, že by někdo další šel ještě do politiky jako teď já, to asi ne," uzavírá.