Muž, který se pokusil upálit exmanželku s jejím partnerem, si odsedí 10 let ve vězení, rozhodl soud

před 6 hodinami

Muž loni na jaře polil benzínem a zapálil chatu, v níž se nacházela jeho bývalá manželka s partnerem.

Praha - Za loňský pokus o upálení bývalé manželky a jejího současného partnera by měl jít Zdeněk Chadima na deset let do vězení. Pražský krajský soud mu trest mimořádně uložil pod zákonnou trestní sazbou, muži původně hrozilo 15 let až výjimečný trest. Chadima tvrdí, že dvojici nechtěl zabít, ale pouze postrašit. Rozsudek není pravomocný, Chadima se proti němu ihned odvolal. Žalobce si ohledně odvolání ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

Chadimovi u soudu příliš nepomohla změna výpovědi. V přípravném řízení totiž přiznal, že do chatové osady v Hlubokém u Nučic přijel s úmyslem bývalou ženu zabít. V hlavním líčení ale vypověděl, že ji chtěl pouze zastrašit. Podle soudkyně Ivy Říhové tomu však nenasvědčovalo ani jeho chování na místě, ani jeho popis celé události.

"Původní úmysl byl zabít manželku, zapálit chatu a zabít sebe," řekla Říhová při odůvodnění rozsudku. Motivem prý byla pomsta, což je jasné i z toho, že na ženina partnera zaútočil několikrát. Podle soudu je však trestní sazba od 15 let pro tento případ nepřiměřeně přísná, proto rozhodl o nižším trestu.

Incident se odehrál loni 20. března okolo 19:00 v chatové osadě v Hlubokém v obci Nučice. Chadima, který byl pod vlivem alkoholu, podle obžaloby dorazil k chatce nového partnera jeho bývalé manželky s kanystrem plným benzinu. Se ženou se dostal do konfliktu u dveří, kde se ji pokusil polít benzinem. Exmanželce se podařilo dveře zabouchnout, Chadima proto polil dveře a zapálil je.

Když si žena všimla ohně, zavolala svého přítele, který byl v jiné místnosti. Ten se pokusil vylézt oknem, u kterého už Chadima čekal a muže se slovy "já vás zapálím" se také pokusil polít benzinem. Ani to se mu však nepovedlo, podpálil tedy okno, čímž dvojici podle soudu znemožnil dostat se z hořící chaty.

Následně Chadima přešel k vedlejší chatce, která patřila jeho bývalé ženě, a tu také zapálil. Pak se vrátil na původní místo, kde se mezitím páru podařilo částečně požár uhasit. Druh exmanželky vyšel z chaty, ale Chadima ho opět napadl. Muže se mu však nepodařilo polít kvůli nástavci na kanystru. "Snažil se o to, co jen mohl, dokud mu ten benzín nedošel," řekla soudkyně.

Chadima proto sáhl do kapsy pro "neidentifikovaný předmět", obžaloba původně hovořila o noži, napadený muž si toho ale všiml a útočníka klackem uhodil do ruky. Poté ho svalil na zem a držel až do příjezdu policie.

Kromě trestu odnětí svobody musí Chadima podle nepravomocného rozsudku zaplatit 50 000 korun hasičům za výjezd a 280 000 korun pojišťovně. Napadenému muži musí uhradit 1000 korun. Propadly mu také věci, které ke spáchání činu použil, mimo jiné plastový kanystr a zápalky.